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DLS: WisdomTree International SmallCap Fund

87.87 USD 0.03 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DLS汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点87.78和高点88.27进行交易。

关注WisdomTree International SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLS新闻

常见问题解答

DLS股票今天的价格是多少？

WisdomTree International SmallCap Fund股票今天的定价为87.87。它在87.78 - 88.27范围内交易，昨天的收盘价为87.84，交易量达到48。DLS的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree International SmallCap Fund股票是否支付股息？

WisdomTree International SmallCap Fund目前的价值为87.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.97%和USD。实时查看图表以跟踪DLS走势。

如何购买DLS股票？

您可以以87.87的当前价格购买WisdomTree International SmallCap Fund股票。订单通常设置在87.87或88.17附近，而48和-0.22%显示市场活动。立即关注DLS的实时图表更新。

如何投资DLS股票？

投资WisdomTree International SmallCap Fund需要考虑年度范围75.68 - 89.33和当前价格87.87。许多人在以87.87或88.17下订单之前，会比较1.91%和。实时查看DLS价格图表，了解每日变化。

WisdomTree International SmallCap Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree International SmallCap Fund的最高价格是89.33。在75.68 - 89.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree International SmallCap Fund的绩效。

WisdomTree International SmallCap Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree International SmallCap Fund（DLS）的最低价格为75.68。将其与当前的87.87和75.68 - 89.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DLS股票是什么时候拆分的？

WisdomTree International SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、87.84和12.97%中可见。

日范围
87.78 88.27
年范围
75.68 89.33
前一天收盘价
87.84
开盘价
88.06
卖价
87.87
买价
88.17
最低价
87.78
最高价
88.27
交易量
48
日变化
0.03%
月变化
1.91%
6个月变化
0.22%
年变化
12.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%