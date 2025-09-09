DLS: WisdomTree International SmallCap Fund
今日DLS汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点87.78和高点88.27进行交易。
关注WisdomTree International SmallCap Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
DLS股票今天的价格是多少？
WisdomTree International SmallCap Fund股票今天的定价为87.87。它在87.78 - 88.27范围内交易，昨天的收盘价为87.84，交易量达到48。DLS的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree International SmallCap Fund股票是否支付股息？
WisdomTree International SmallCap Fund目前的价值为87.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.97%和USD。实时查看图表以跟踪DLS走势。
如何购买DLS股票？
您可以以87.87的当前价格购买WisdomTree International SmallCap Fund股票。订单通常设置在87.87或88.17附近，而48和-0.22%显示市场活动。立即关注DLS的实时图表更新。
如何投资DLS股票？
投资WisdomTree International SmallCap Fund需要考虑年度范围75.68 - 89.33和当前价格87.87。许多人在以87.87或88.17下订单之前，会比较1.91%和。实时查看DLS价格图表，了解每日变化。
WisdomTree International SmallCap Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree International SmallCap Fund的最高价格是89.33。在75.68 - 89.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree International SmallCap Fund的绩效。
WisdomTree International SmallCap Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree International SmallCap Fund（DLS）的最低价格为75.68。将其与当前的87.87和75.68 - 89.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DLS股票是什么时候拆分的？
WisdomTree International SmallCap Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、87.84和12.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 87.84
- 开盘价
- 88.06
- 卖价
- 87.87
- 买价
- 88.17
- 最低价
- 87.78
- 最高价
- 88.27
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.91%
- 6个月变化
- 0.22%
- 年变化
- 12.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%