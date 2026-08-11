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DJUN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
Курс DJUN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.12, а максимальная — 50.24.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DJUN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) сегодня оценивается на уровне 50.20. Инструмент торгуется в пределах 50.12 - 50.24, вчерашнее закрытие составило 50.22, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 50.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.68% и USD. Отслеживайте движения DJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции DJUN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) по текущей цене 50.20. Ордера обычно размещаются около 50.20 или 50.50, тогда как 29 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DJUN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 45.73 - 51.41 и текущей цены 50.20. Многие сравнивают 1.05% и 5.26% перед размещением ордеров на 50.20 или 50.50. Изучайте ежедневные изменения цены DJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) за последний год составила 51.41. Акции заметно колебались в пределах 45.73 - 51.41, сравнение с 50.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) за год составила 45.73. Сравнение с текущими 50.20 и 45.73 - 51.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DJUN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.22 и 9.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.22
- Open
- 50.24
- Bid
- 50.20
- Ask
- 50.50
- Low
- 50.12
- High
- 50.24
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.05%
- 6-месячное изменение
- 5.26%
- Годовое изменение
- 9.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%