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DJUN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

50.20 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DJUN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.12, а максимальная — 50.24.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DJUN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) сегодня оценивается на уровне 50.20. Инструмент торгуется в пределах 50.12 - 50.24, вчерашнее закрытие составило 50.22, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 50.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.68% и USD. Отслеживайте движения DJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции DJUN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) по текущей цене 50.20. Ордера обычно размещаются около 50.20 или 50.50, тогда как 29 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DJUN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 45.73 - 51.41 и текущей цены 50.20. Многие сравнивают 1.05% и 5.26% перед размещением ордеров на 50.20 или 50.50. Изучайте ежедневные изменения цены DJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) за последний год составила 51.41. Акции заметно колебались в пределах 45.73 - 51.41, сравнение с 50.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) за год составила 45.73. Сравнение с текущими 50.20 и 45.73 - 51.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DJUN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.22 и 9.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.12 50.24
Годовой диапазон
45.73 51.41
Предыдущее закрытие
50.22
Open
50.24
Bid
50.20
Ask
50.50
Low
50.12
High
50.24
Объем
29
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
5.26%
Годовое изменение
9.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%