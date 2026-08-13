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DJUN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

50.12 USD 0.08 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DJUN汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点50.08和高点50.27进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DJUN股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票今天的定价为50.12。它在50.08 - 50.27范围内交易，昨天的收盘价为50.20，交易量达到48。DJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June目前的价值为50.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.50%和USD。实时查看图表以跟踪DJUN走势。

如何购买DJUN股票？

您可以以50.12的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票。订单通常设置在50.12或50.42附近，而48和-0.18%显示市场活动。立即关注DJUN的实时图表更新。

如何投资DJUN股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June需要考虑年度范围45.73 - 51.41和当前价格50.12。许多人在以50.12或50.42下订单之前，会比较0.89%和。实时查看DJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June的最高价格是51.41。在45.73 - 51.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June（DJUN）的最低价格为45.73。将其与当前的50.12和45.73 - 51.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DJUN股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.20和9.50%中可见。

日范围
50.08 50.27
年范围
45.73 51.41
前一天收盘价
50.20
开盘价
50.21
卖价
50.12
买价
50.42
最低价
50.08
最高价
50.27
交易量
48
日变化
-0.16%
月变化
0.89%
6个月变化
5.10%
年变化
9.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%