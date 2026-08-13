DJUN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
今日DJUN汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点50.08和高点50.27进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DJUN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票今天的定价为50.12。它在50.08 - 50.27范围内交易，昨天的收盘价为50.20，交易量达到48。DJUN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June目前的价值为50.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.50%和USD。实时查看图表以跟踪DJUN走势。
如何购买DJUN股票？
您可以以50.12的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票。订单通常设置在50.12或50.42附近，而48和-0.18%显示市场活动。立即关注DJUN的实时图表更新。
如何投资DJUN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June需要考虑年度范围45.73 - 51.41和当前价格50.12。许多人在以50.12或50.42下订单之前，会比较0.89%和。实时查看DJUN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June的最高价格是51.41。在45.73 - 51.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June（DJUN）的最低价格为45.73。将其与当前的50.12和45.73 - 51.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DJUN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.20和9.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.20
- 开盘价
- 50.21
- 卖价
- 50.12
- 买价
- 50.42
- 最低价
- 50.08
- 最高价
- 50.27
- 交易量
- 48
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 0.89%
- 6个月变化
- 5.10%
- 年变化
- 9.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%