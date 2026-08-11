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DJUL: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

51.27 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DJUL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.20, а максимальная — 51.31.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DJUL сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) сегодня оценивается на уровне 51.27. Инструмент торгуется в пределах 51.20 - 51.31, вчерашнее закрытие составило 51.25, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 51.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.26% и USD. Отслеживайте движения DJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции DJUL?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) по текущей цене 51.27. Ордера обычно размещаются около 51.27 или 51.57, тогда как 19 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DJUL?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 45.67 - 51.31 и текущей цены 51.27. Многие сравнивают 1.00% и 7.08% перед размещением ордеров на 51.27 или 51.57. Изучайте ежедневные изменения цены DJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) за последний год составила 51.31. Акции заметно колебались в пределах 45.67 - 51.31, сравнение с 51.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) за год составила 45.67. Сравнение с текущими 51.27 и 45.67 - 51.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DJUL?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.25 и 12.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.20 51.31
Годовой диапазон
45.67 51.31
Предыдущее закрытие
51.25
Open
51.31
Bid
51.27
Ask
51.57
Low
51.20
High
51.31
Объем
19
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
7.08%
Годовое изменение
12.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%