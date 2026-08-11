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DJUL: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
Курс DJUL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.20, а максимальная — 51.31.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DJUL сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) сегодня оценивается на уровне 51.27. Инструмент торгуется в пределах 51.20 - 51.31, вчерашнее закрытие составило 51.25, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 51.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.26% и USD. Отслеживайте движения DJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции DJUL?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) по текущей цене 51.27. Ордера обычно размещаются около 51.27 или 51.57, тогда как 19 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DJUL?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 45.67 - 51.31 и текущей цены 51.27. Многие сравнивают 1.00% и 7.08% перед размещением ордеров на 51.27 или 51.57. Изучайте ежедневные изменения цены DJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) за последний год составила 51.31. Акции заметно колебались в пределах 45.67 - 51.31, сравнение с 51.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) за год составила 45.67. Сравнение с текущими 51.27 и 45.67 - 51.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DJUL?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.25 и 12.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.25
- Open
- 51.31
- Bid
- 51.27
- Ask
- 51.57
- Low
- 51.20
- High
- 51.31
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 7.08%
- Годовое изменение
- 12.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%