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DJUL: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

51.22 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DJUL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点51.12和高点51.31进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DJUL股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票今天的定价为51.22。它在51.12 - 51.31范围内交易，昨天的收盘价为51.27，交易量达到45。DJUL的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July目前的价值为51.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.15%和USD。实时查看图表以跟踪DJUL走势。

如何购买DJUL股票？

您可以以51.22的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票。订单通常设置在51.22或51.52附近，而45和-0.18%显示市场活动。立即关注DJUL的实时图表更新。

如何投资DJUL股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July需要考虑年度范围45.67 - 51.31和当前价格51.22。许多人在以51.22或51.52下订单之前，会比较0.91%和。实时查看DJUL价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July的最高价格是51.31。在45.67 - 51.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July（DJUL）的最低价格为45.67。将其与当前的51.22和45.67 - 51.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DJUL股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.27和12.15%中可见。

日范围
51.12 51.31
年范围
45.67 51.31
前一天收盘价
51.27
开盘价
51.31
卖价
51.22
买价
51.52
最低价
51.12
最高价
51.31
交易量
45
日变化
-0.10%
月变化
0.91%
6个月变化
6.98%
年变化
12.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%