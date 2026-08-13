DJUL: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
今日DJUL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点51.12和高点51.31进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DJUL股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票今天的定价为51.22。它在51.12 - 51.31范围内交易，昨天的收盘价为51.27，交易量达到45。DJUL的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July目前的价值为51.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.15%和USD。实时查看图表以跟踪DJUL走势。
如何购买DJUL股票？
您可以以51.22的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票。订单通常设置在51.22或51.52附近，而45和-0.18%显示市场活动。立即关注DJUL的实时图表更新。
如何投资DJUL股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July需要考虑年度范围45.67 - 51.31和当前价格51.22。许多人在以51.22或51.52下订单之前，会比较0.91%和。实时查看DJUL价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July的最高价格是51.31。在45.67 - 51.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July（DJUL）的最低价格为45.67。将其与当前的51.22和45.67 - 51.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DJUL股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.27和12.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.27
- 开盘价
- 51.31
- 卖价
- 51.22
- 买价
- 51.52
- 最低价
- 51.12
- 最高价
- 51.31
- 交易量
- 45
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- 6.98%
- 年变化
- 12.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%