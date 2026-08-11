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DJTU: T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF
Курс DJTU за сегодня изменился на -15.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.25, а максимальная — 14.80.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DJTU сегодня?
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) сегодня оценивается на уровне 13.09. Инструмент торгуется в пределах 12.25 - 14.80, вчерашнее закрытие составило 15.55, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 13.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 504.62% и USD. Отслеживайте движения DJTU на графике в реальном времени.
Как купить акции DJTU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) по текущей цене 13.09. Ордера обычно размещаются около 13.09 или 13.39, тогда как 52 и -11.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DJTU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 0.79 - 16.70 и текущей цены 13.09. Многие сравнивают -10.95% и 521.85% перед размещением ордеров на 13.09 или 13.39. Изучайте ежедневные изменения цены DJTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) за последний год составила 16.70. Акции заметно колебались в пределах 0.79 - 16.70, сравнение с 15.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) за год составила 0.79. Сравнение с текущими 13.09 и 0.79 - 16.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DJTU?
В прошлом T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.55 и 504.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.55
- Open
- 14.80
- Bid
- 13.09
- Ask
- 13.39
- Low
- 12.25
- High
- 14.80
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -15.82%
- Месячное изменение
- -10.95%
- 6-месячное изменение
- 521.85%
- Годовое изменение
- 504.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%