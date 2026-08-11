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DJTU: T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF

13.09 USD 2.46 (15.82%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DJTU за сегодня изменился на -15.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.25, а максимальная — 14.80.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DJTU сегодня?

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) сегодня оценивается на уровне 13.09. Инструмент торгуется в пределах 12.25 - 14.80, вчерашнее закрытие составило 15.55, а торговый объем достиг 52. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 13.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 504.62% и USD. Отслеживайте движения DJTU на графике в реальном времени.

Как купить акции DJTU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) по текущей цене 13.09. Ордера обычно размещаются около 13.09 или 13.39, тогда как 52 и -11.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DJTU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 0.79 - 16.70 и текущей цены 13.09. Многие сравнивают -10.95% и 521.85% перед размещением ордеров на 13.09 или 13.39. Изучайте ежедневные изменения цены DJTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) за последний год составила 16.70. Акции заметно колебались в пределах 0.79 - 16.70, сравнение с 15.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF (DJTU) за год составила 0.79. Сравнение с текущими 13.09 и 0.79 - 16.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DJTU?

В прошлом T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.55 и 504.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.25 14.80
Годовой диапазон
0.79 16.70
Предыдущее закрытие
15.55
Open
14.80
Bid
13.09
Ask
13.39
Low
12.25
High
14.80
Объем
52
Дневное изменение
-15.82%
Месячное изменение
-10.95%
6-месячное изменение
521.85%
Годовое изменение
504.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%