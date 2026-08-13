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DJTU: T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF

11.86 USD 1.23 (9.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DJTU汇率已更改-9.40%。当日，交易品种以低点11.54和高点13.27进行交易。

关注T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DJTU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票今天的定价为11.86。它在11.54 - 13.27范围内交易，昨天的收盘价为13.09，交易量达到36。DJTU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF目前的价值为11.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注447.81%和USD。实时查看图表以跟踪DJTU走势。

如何购买DJTU股票？

您可以以11.86的当前价格购买T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在11.86或12.16附近，而36和-5.50%显示市场活动。立即关注DJTU的实时图表更新。

如何投资DJTU股票？

投资T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围0.79 - 16.70和当前价格11.86。许多人在以11.86或12.16下订单之前，会比较-19.32%和。实时查看DJTU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF的最高价格是16.70。在0.79 - 16.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF（DJTU）的最低价格为0.79。将其与当前的11.86和0.79 - 16.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DJTU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.09和447.81%中可见。

日范围
11.54 13.27
年范围
0.79 16.70
前一天收盘价
13.09
开盘价
12.55
卖价
11.86
买价
12.16
最低价
11.54
最高价
13.27
交易量
36
日变化
-9.40%
月变化
-19.32%
6个月变化
463.42%
年变化
447.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%