DJTU: T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF
今日DJTU汇率已更改-9.40%。当日，交易品种以低点11.54和高点13.27进行交易。
关注T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
常见问题解答
DJTU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票今天的定价为11.86。它在11.54 - 13.27范围内交易，昨天的收盘价为13.09，交易量达到36。DJTU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF目前的价值为11.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注447.81%和USD。实时查看图表以跟踪DJTU走势。
如何购买DJTU股票？
您可以以11.86的当前价格购买T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在11.86或12.16附近，而36和-5.50%显示市场活动。立即关注DJTU的实时图表更新。
如何投资DJTU股票？
投资T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围0.79 - 16.70和当前价格11.86。许多人在以11.86或12.16下订单之前，会比较-19.32%和。实时查看DJTU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF的最高价格是16.70。在0.79 - 16.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF的绩效。
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF（DJTU）的最低价格为0.79。将其与当前的11.86和0.79 - 16.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DJTU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.09和447.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.09
- 开盘价
- 12.55
- 卖价
- 11.86
- 买价
- 12.16
- 最低价
- 11.54
- 最高价
- 13.27
- 交易量
- 36
- 日变化
- -9.40%
- 月变化
- -19.32%
- 6个月变化
- 463.42%
- 年变化
- 447.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%