DJP: iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
35.60 USD 0.28 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DJP за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.53, а максимальная — 35.60.
Следите за динамикой iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.53 35.60
Годовой диапазон
30.80 36.02
- Предыдущее закрытие
- 35.32
- Open
- 35.54
- Bid
- 35.60
- Ask
- 35.90
- Low
- 35.53
- High
- 35.60
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 3.04%
- 6-месячное изменение
- 0.68%
- Годовое изменение
- 10.32%
