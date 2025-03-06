КотировкиРазделы
Валюты / DJP
Назад в Рынок акций США

DJP: iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

35.60 USD 0.28 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DJP за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.53, а максимальная — 35.60.

Следите за динамикой iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DJP

Дневной диапазон
35.53 35.60
Годовой диапазон
30.80 36.02
Предыдущее закрытие
35.32
Open
35.54
Bid
35.60
Ask
35.90
Low
35.53
High
35.60
Объем
53
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
3.04%
6-месячное изменение
0.68%
Годовое изменение
10.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.