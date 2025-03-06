CotationsSections
Devises / DJP
DJP: iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

34.73 USD 0.09 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DJP a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.64 et à un maximum de 34.79.

Suivez la dynamique iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
34.64 34.79
Range Annuel
30.80 36.02
Clôture Précédente
34.82
Ouverture
34.70
Bid
34.73
Ask
35.03
Plus Bas
34.64
Plus Haut
34.79
Volume
30
Changement quotidien
-0.26%
Changement Mensuel
0.52%
Changement à 6 Mois
-1.78%
Changement Annuel
7.62%
