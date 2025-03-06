Devises / DJP
DJP: iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
34.73 USD 0.09 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DJP a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.64 et à un maximum de 34.79.
Suivez la dynamique iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
34.64 34.79
Range Annuel
30.80 36.02
- Clôture Précédente
- 34.82
- Ouverture
- 34.70
- Bid
- 34.73
- Ask
- 35.03
- Plus Bas
- 34.64
- Plus Haut
- 34.79
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- 0.52%
- Changement à 6 Mois
- -1.78%
- Changement Annuel
- 7.62%
20 septembre, samedi