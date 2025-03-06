Valute / DJP
DJP: iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
34.73 USD 0.09 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DJP ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.64 e ad un massimo di 34.79.
Segui le dinamiche di iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DJP News
Intervallo Giornaliero
34.64 34.79
Intervallo Annuale
30.80 36.02
- Chiusura Precedente
- 34.82
- Apertura
- 34.70
- Bid
- 34.73
- Ask
- 35.03
- Minimo
- 34.64
- Massimo
- 34.79
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- 0.52%
- Variazione Semestrale
- -1.78%
- Variazione Annuale
- 7.62%
20 settembre, sabato