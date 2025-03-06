QuotazioniSezioni
DJP: iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

34.73 USD 0.09 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DJP ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.64 e ad un massimo di 34.79.

Segui le dinamiche di iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.64 34.79
Intervallo Annuale
30.80 36.02
Chiusura Precedente
34.82
Apertura
34.70
Bid
34.73
Ask
35.03
Minimo
34.64
Massimo
34.79
Volume
30
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
0.52%
Variazione Semestrale
-1.78%
Variazione Annuale
7.62%
