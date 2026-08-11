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DJAN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
Курс DJAN за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.32, а максимальная — 46.37.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DJAN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) сегодня оценивается на уровне 46.36. Инструмент торгуется в пределах 46.32 - 46.37, вчерашнее закрытие составило 46.34, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.63% и USD. Отслеживайте движения DJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции DJAN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) по текущей цене 46.36. Ордера обычно размещаются около 46.36 или 46.66, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DJAN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 41.09 - 46.37 и текущей цены 46.36. Многие сравнивают 0.96% и 6.62% перед размещением ордеров на 46.36 или 46.66. Изучайте ежедневные изменения цены DJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) за последний год составила 46.37. Акции заметно колебались в пределах 41.09 - 46.37, сравнение с 46.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) за год составила 41.09. Сравнение с текущими 46.36 и 41.09 - 46.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DJAN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.34 и 12.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.34
- Open
- 46.36
- Bid
- 46.36
- Ask
- 46.66
- Low
- 46.32
- High
- 46.37
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 6.62%
- Годовое изменение
- 12.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%