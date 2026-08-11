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DJAN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

46.36 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DJAN за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.32, а максимальная — 46.37.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DJAN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) сегодня оценивается на уровне 46.36. Инструмент торгуется в пределах 46.32 - 46.37, вчерашнее закрытие составило 46.34, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 46.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.63% и USD. Отслеживайте движения DJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции DJAN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) по текущей цене 46.36. Ордера обычно размещаются около 46.36 или 46.66, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DJAN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 41.09 - 46.37 и текущей цены 46.36. Многие сравнивают 0.96% и 6.62% перед размещением ордеров на 46.36 или 46.66. Изучайте ежедневные изменения цены DJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) за последний год составила 46.37. Акции заметно колебались в пределах 41.09 - 46.37, сравнение с 46.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) за год составила 41.09. Сравнение с текущими 46.36 и 41.09 - 46.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DJAN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.34 и 12.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.32 46.37
Годовой диапазон
41.09 46.37
Предыдущее закрытие
46.34
Open
46.36
Bid
46.36
Ask
46.66
Low
46.32
High
46.37
Объем
8
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.96%
6-месячное изменение
6.62%
Годовое изменение
12.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%