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DJAN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

46.32 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DJAN汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点46.28和高点46.37进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DJAN股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票今天的定价为46.32。它在46.28 - 46.37范围内交易，昨天的收盘价为46.36，交易量达到23。DJAN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January目前的价值为46.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.54%和USD。实时查看图表以跟踪DJAN走势。

如何购买DJAN股票？

您可以以46.32的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票。订单通常设置在46.32或46.62附近，而23和-0.06%显示市场活动。立即关注DJAN的实时图表更新。

如何投资DJAN股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January需要考虑年度范围41.09 - 46.37和当前价格46.32。许多人在以46.32或46.62下订单之前，会比较0.87%和。实时查看DJAN价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January的最高价格是46.37。在41.09 - 46.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January（DJAN）的最低价格为41.09。将其与当前的46.32和41.09 - 46.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DJAN股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.36和12.54%中可见。

日范围
46.28 46.37
年范围
41.09 46.37
前一天收盘价
46.36
开盘价
46.35
卖价
46.32
买价
46.62
最低价
46.28
最高价
46.37
交易量
23
日变化
-0.09%
月变化
0.87%
6个月变化
6.53%
年变化
12.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%