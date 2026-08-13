DJAN: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
今日DJAN汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点46.28和高点46.37进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DJAN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票今天的定价为46.32。它在46.28 - 46.37范围内交易，昨天的收盘价为46.36，交易量达到23。DJAN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January目前的价值为46.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.54%和USD。实时查看图表以跟踪DJAN走势。
如何购买DJAN股票？
您可以以46.32的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票。订单通常设置在46.32或46.62附近，而23和-0.06%显示市场活动。立即关注DJAN的实时图表更新。
如何投资DJAN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January需要考虑年度范围41.09 - 46.37和当前价格46.32。许多人在以46.32或46.62下订单之前，会比较0.87%和。实时查看DJAN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January的最高价格是46.37。在41.09 - 46.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January（DJAN）的最低价格为41.09。将其与当前的46.32和41.09 - 46.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DJAN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.36和12.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.36
- 开盘价
- 46.35
- 卖价
- 46.32
- 买价
- 46.62
- 最低价
- 46.28
- 最高价
- 46.37
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- 6.53%
- 年变化
- 12.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%