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DIVN: Horizon Dividend Income ETF

30.24 USD 0.10 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DIVN за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.11, а максимальная — 30.27.

Следите за динамикой Horizon Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVN сегодня?

Horizon Dividend Income ETF (DIVN) сегодня оценивается на уровне 30.24. Инструмент торгуется в пределах 30.11 - 30.27, вчерашнее закрытие составило 30.14, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Dividend Income ETF?

Horizon Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 30.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.57% и USD. Отслеживайте движения DIVN на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVN?

Вы можете купить акции Horizon Dividend Income ETF (DIVN) по текущей цене 30.24. Ордера обычно размещаются около 30.24 или 30.54, тогда как 36 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVN?

Инвестирование в Horizon Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.49 - 30.38 и текущей цены 30.24. Многие сравнивают 1.31% и 2.11% перед размещением ордеров на 30.24 или 30.54. Изучайте ежедневные изменения цены DIVN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Dividend Income ETF?

Самая высокая цена Horizon Dividend Income ETF (DIVN) за последний год составила 30.38. Акции заметно колебались в пределах 25.49 - 30.38, сравнение с 30.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Dividend Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Dividend Income ETF?

Самая низкая цена Horizon Dividend Income ETF (DIVN) за год составила 25.49. Сравнение с текущими 30.24 и 25.49 - 30.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVN?

В прошлом Horizon Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.14 и 15.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.11 30.27
Годовой диапазон
25.49 30.38
Предыдущее закрытие
30.14
Open
30.16
Bid
30.24
Ask
30.54
Low
30.11
High
30.27
Объем
36
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
1.31%
6-месячное изменение
2.11%
Годовое изменение
15.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%