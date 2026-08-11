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DIVN: Horizon Dividend Income ETF
Курс DIVN за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.11, а максимальная — 30.27.
Следите за динамикой Horizon Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVN сегодня?
Horizon Dividend Income ETF (DIVN) сегодня оценивается на уровне 30.24. Инструмент торгуется в пределах 30.11 - 30.27, вчерашнее закрытие составило 30.14, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Dividend Income ETF?
Horizon Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 30.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.57% и USD. Отслеживайте движения DIVN на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVN?
Вы можете купить акции Horizon Dividend Income ETF (DIVN) по текущей цене 30.24. Ордера обычно размещаются около 30.24 или 30.54, тогда как 36 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVN?
Инвестирование в Horizon Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.49 - 30.38 и текущей цены 30.24. Многие сравнивают 1.31% и 2.11% перед размещением ордеров на 30.24 или 30.54. Изучайте ежедневные изменения цены DIVN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Dividend Income ETF?
Самая высокая цена Horizon Dividend Income ETF (DIVN) за последний год составила 30.38. Акции заметно колебались в пределах 25.49 - 30.38, сравнение с 30.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Dividend Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Dividend Income ETF?
Самая низкая цена Horizon Dividend Income ETF (DIVN) за год составила 25.49. Сравнение с текущими 30.24 и 25.49 - 30.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVN?
В прошлом Horizon Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.14 и 15.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.14
- Open
- 30.16
- Bid
- 30.24
- Ask
- 30.54
- Low
- 30.11
- High
- 30.27
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- 2.11%
- Годовое изменение
- 15.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%