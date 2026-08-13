DIVN: Horizon Dividend Income ETF
今日DIVN汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点30.29和高点30.42进行交易。
关注Horizon Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DIVN股票今天的价格是多少？
Horizon Dividend Income ETF股票今天的定价为30.33。它在30.29 - 30.42范围内交易，昨天的收盘价为30.24，交易量达到39。DIVN的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon Dividend Income ETF股票是否支付股息？
Horizon Dividend Income ETF目前的价值为30.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.92%和USD。实时查看图表以跟踪DIVN走势。
如何购买DIVN股票？
您可以以30.33的当前价格购买Horizon Dividend Income ETF股票。订单通常设置在30.33或30.63附近，而39和-0.13%显示市场活动。立即关注DIVN的实时图表更新。
如何投资DIVN股票？
投资Horizon Dividend Income ETF需要考虑年度范围25.49 - 30.42和当前价格30.33。许多人在以30.33或30.63下订单之前，会比较1.61%和。实时查看DIVN价格图表，了解每日变化。
Horizon Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Dividend Income ETF的最高价格是30.42。在25.49 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Dividend Income ETF的绩效。
Horizon Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Dividend Income ETF（DIVN）的最低价格为25.49。将其与当前的30.33和25.49 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIVN股票是什么时候拆分的？
Horizon Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.24和15.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.24
- 开盘价
- 30.37
- 卖价
- 30.33
- 买价
- 30.63
- 最低价
- 30.29
- 最高价
- 30.42
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 1.61%
- 6个月变化
- 2.41%
- 年变化
- 15.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%