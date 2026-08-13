DIVN股票今天的价格是多少？ Horizon Dividend Income ETF股票今天的定价为30.33。它在30.29 - 30.42范围内交易，昨天的收盘价为30.24，交易量达到39。DIVN的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon Dividend Income ETF股票是否支付股息？ Horizon Dividend Income ETF目前的价值为30.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.92%和USD。实时查看图表以跟踪DIVN走势。

如何购买DIVN股票？ 您可以以30.33的当前价格购买Horizon Dividend Income ETF股票。订单通常设置在30.33或30.63附近，而39和-0.13%显示市场活动。立即关注DIVN的实时图表更新。

如何投资DIVN股票？ 投资Horizon Dividend Income ETF需要考虑年度范围25.49 - 30.42和当前价格30.33。许多人在以30.33或30.63下订单之前，会比较1.61%和。实时查看DIVN价格图表，了解每日变化。

Horizon Dividend Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon Dividend Income ETF的最高价格是30.42。在25.49 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon Dividend Income ETF的绩效。

Horizon Dividend Income ETF股票的最低价格是多少？ Horizon Dividend Income ETF（DIVN）的最低价格为25.49。将其与当前的30.33和25.49 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。