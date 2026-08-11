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DIVE: Dana Concentrated Dividend ETF

27.60 USD 0.07 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DIVE за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.60, а максимальная — 27.60.

Следите за динамикой Dana Concentrated Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVE сегодня?

Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) сегодня оценивается на уровне 27.60. Инструмент торгуется в пределах 27.60 - 27.60, вчерашнее закрытие составило 27.53, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dana Concentrated Dividend ETF?

Dana Concentrated Dividend ETF в настоящее время оценивается в 27.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.40% и USD. Отслеживайте движения DIVE на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVE?

Вы можете купить акции Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) по текущей цене 27.60. Ордера обычно размещаются около 27.60 или 27.90, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVE?

Инвестирование в Dana Concentrated Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 23.73 - 27.60 и текущей цены 27.60. Многие сравнивают 0.84% и 8.00% перед размещением ордеров на 27.60 или 27.90. Изучайте ежедневные изменения цены DIVE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dana Concentrated Dividend ETF?

Самая высокая цена Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) за последний год составила 27.60. Акции заметно колебались в пределах 23.73 - 27.60, сравнение с 27.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dana Concentrated Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dana Concentrated Dividend ETF?

Самая низкая цена Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) за год составила 23.73. Сравнение с текущими 27.60 и 23.73 - 27.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVE?

В прошлом Dana Concentrated Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.53 и 10.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.60 27.60
Годовой диапазон
23.73 27.60
Предыдущее закрытие
27.53
Open
27.60
Bid
27.60
Ask
27.90
Low
27.60
High
27.60
Объем
1
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
8.00%
Годовое изменение
10.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%