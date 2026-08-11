- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DIVE: Dana Concentrated Dividend ETF
Курс DIVE за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.60, а максимальная — 27.60.
Следите за динамикой Dana Concentrated Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVE сегодня?
Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) сегодня оценивается на уровне 27.60. Инструмент торгуется в пределах 27.60 - 27.60, вчерашнее закрытие составило 27.53, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dana Concentrated Dividend ETF?
Dana Concentrated Dividend ETF в настоящее время оценивается в 27.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.40% и USD. Отслеживайте движения DIVE на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVE?
Вы можете купить акции Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) по текущей цене 27.60. Ордера обычно размещаются около 27.60 или 27.90, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVE?
Инвестирование в Dana Concentrated Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 23.73 - 27.60 и текущей цены 27.60. Многие сравнивают 0.84% и 8.00% перед размещением ордеров на 27.60 или 27.90. Изучайте ежедневные изменения цены DIVE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dana Concentrated Dividend ETF?
Самая высокая цена Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) за последний год составила 27.60. Акции заметно колебались в пределах 23.73 - 27.60, сравнение с 27.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dana Concentrated Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dana Concentrated Dividend ETF?
Самая низкая цена Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) за год составила 23.73. Сравнение с текущими 27.60 и 23.73 - 27.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVE?
В прошлом Dana Concentrated Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.53 и 10.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.53
- Open
- 27.60
- Bid
- 27.60
- Ask
- 27.90
- Low
- 27.60
- High
- 27.60
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 8.00%
- Годовое изменение
- 10.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%