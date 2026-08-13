DIVE: Dana Concentrated Dividend ETF
今日DIVE汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点27.60和高点27.60进行交易。
关注Dana Concentrated Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DIVE股票今天的价格是多少？
Dana Concentrated Dividend ETF股票今天的定价为27.60。它在27.60 - 27.60范围内交易，昨天的收盘价为27.53，交易量达到1。DIVE的实时价格图表显示了这些更新。
Dana Concentrated Dividend ETF股票是否支付股息？
Dana Concentrated Dividend ETF目前的价值为27.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.40%和USD。实时查看图表以跟踪DIVE走势。
如何购买DIVE股票？
您可以以27.60的当前价格购买Dana Concentrated Dividend ETF股票。订单通常设置在27.60或27.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DIVE的实时图表更新。
如何投资DIVE股票？
投资Dana Concentrated Dividend ETF需要考虑年度范围23.73 - 27.60和当前价格27.60。许多人在以27.60或27.90下订单之前，会比较0.84%和。实时查看DIVE价格图表，了解每日变化。
Dana Concentrated Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dana Concentrated Dividend ETF的最高价格是27.60。在23.73 - 27.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dana Concentrated Dividend ETF的绩效。
Dana Concentrated Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Dana Concentrated Dividend ETF（DIVE）的最低价格为23.73。将其与当前的27.60和23.73 - 27.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIVE股票是什么时候拆分的？
Dana Concentrated Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.53和10.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.53
- 开盘价
- 27.60
- 卖价
- 27.60
- 买价
- 27.90
- 最低价
- 27.60
- 最高价
- 27.60
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 8.00%
- 年变化
- 10.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%