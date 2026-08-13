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DIVE: Dana Concentrated Dividend ETF

27.60 USD 0.07 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DIVE汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点27.60和高点27.60进行交易。

关注Dana Concentrated Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DIVE股票今天的价格是多少？

Dana Concentrated Dividend ETF股票今天的定价为27.60。它在27.60 - 27.60范围内交易，昨天的收盘价为27.53，交易量达到1。DIVE的实时价格图表显示了这些更新。

Dana Concentrated Dividend ETF股票是否支付股息？

Dana Concentrated Dividend ETF目前的价值为27.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.40%和USD。实时查看图表以跟踪DIVE走势。

如何购买DIVE股票？

您可以以27.60的当前价格购买Dana Concentrated Dividend ETF股票。订单通常设置在27.60或27.90附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DIVE的实时图表更新。

如何投资DIVE股票？

投资Dana Concentrated Dividend ETF需要考虑年度范围23.73 - 27.60和当前价格27.60。许多人在以27.60或27.90下订单之前，会比较0.84%和。实时查看DIVE价格图表，了解每日变化。

Dana Concentrated Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dana Concentrated Dividend ETF的最高价格是27.60。在23.73 - 27.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dana Concentrated Dividend ETF的绩效。

Dana Concentrated Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Dana Concentrated Dividend ETF（DIVE）的最低价格为23.73。将其与当前的27.60和23.73 - 27.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIVE股票是什么时候拆分的？

Dana Concentrated Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.53和10.40%中可见。

日范围
27.60 27.60
年范围
23.73 27.60
前一天收盘价
27.53
开盘价
27.60
卖价
27.60
买价
27.90
最低价
27.60
最高价
27.60
交易量
1
日变化
0.25%
月变化
0.84%
6个月变化
8.00%
年变化
10.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%