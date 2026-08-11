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DIVD: Altrius Global Dividend ETF

44.86 USD 0.15 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DIVD за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.86, а максимальная — 44.90.

Следите за динамикой Altrius Global Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVD сегодня?

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) сегодня оценивается на уровне 44.86. Инструмент торгуется в пределах 44.86 - 44.90, вчерашнее закрытие составило 44.71, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Altrius Global Dividend ETF?

Altrius Global Dividend ETF в настоящее время оценивается в 44.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.60% и USD. Отслеживайте движения DIVD на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVD?

Вы можете купить акции Altrius Global Dividend ETF (DIVD) по текущей цене 44.86. Ордера обычно размещаются около 44.86 или 45.16, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVD?

Инвестирование в Altrius Global Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 36.21 - 44.90 и текущей цены 44.86. Многие сравнивают 0.67% и 5.75% перед размещением ордеров на 44.86 или 45.16. Изучайте ежедневные изменения цены DIVD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Altrius Global Dividend ETF?

Самая высокая цена Altrius Global Dividend ETF (DIVD) за последний год составила 44.90. Акции заметно колебались в пределах 36.21 - 44.90, сравнение с 44.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Altrius Global Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Altrius Global Dividend ETF?

Самая низкая цена Altrius Global Dividend ETF (DIVD) за год составила 36.21. Сравнение с текущими 44.86 и 36.21 - 44.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVD?

В прошлом Altrius Global Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.71 и 22.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.86 44.90
Годовой диапазон
36.21 44.90
Предыдущее закрытие
44.71
Open
44.89
Bid
44.86
Ask
45.16
Low
44.86
High
44.90
Объем
4
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
5.75%
Годовое изменение
22.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%