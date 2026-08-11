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DIVD: Altrius Global Dividend ETF
Курс DIVD за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.86, а максимальная — 44.90.
Следите за динамикой Altrius Global Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVD сегодня?
Altrius Global Dividend ETF (DIVD) сегодня оценивается на уровне 44.86. Инструмент торгуется в пределах 44.86 - 44.90, вчерашнее закрытие составило 44.71, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Altrius Global Dividend ETF?
Altrius Global Dividend ETF в настоящее время оценивается в 44.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.60% и USD. Отслеживайте движения DIVD на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVD?
Вы можете купить акции Altrius Global Dividend ETF (DIVD) по текущей цене 44.86. Ордера обычно размещаются около 44.86 или 45.16, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVD?
Инвестирование в Altrius Global Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 36.21 - 44.90 и текущей цены 44.86. Многие сравнивают 0.67% и 5.75% перед размещением ордеров на 44.86 или 45.16. Изучайте ежедневные изменения цены DIVD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Altrius Global Dividend ETF?
Самая высокая цена Altrius Global Dividend ETF (DIVD) за последний год составила 44.90. Акции заметно колебались в пределах 36.21 - 44.90, сравнение с 44.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Altrius Global Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Altrius Global Dividend ETF?
Самая низкая цена Altrius Global Dividend ETF (DIVD) за год составила 36.21. Сравнение с текущими 44.86 и 36.21 - 44.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVD?
В прошлом Altrius Global Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.71 и 22.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.71
- Open
- 44.89
- Bid
- 44.86
- Ask
- 45.16
- Low
- 44.86
- High
- 44.90
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- 5.75%
- Годовое изменение
- 22.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%