报价部分
货币 / DIVD
回到股票

DIVD: Altrius Global Dividend ETF

44.93 USD 0.07 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DIVD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点44.86和高点44.95进行交易。

关注Altrius Global Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DIVD股票今天的价格是多少？

Altrius Global Dividend ETF股票今天的定价为44.93。它在44.86 - 44.95范围内交易，昨天的收盘价为44.86，交易量达到4。DIVD的实时价格图表显示了这些更新。

Altrius Global Dividend ETF股票是否支付股息？

Altrius Global Dividend ETF目前的价值为44.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.79%和USD。实时查看图表以跟踪DIVD走势。

如何购买DIVD股票？

您可以以44.93的当前价格购买Altrius Global Dividend ETF股票。订单通常设置在44.93或45.23附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注DIVD的实时图表更新。

如何投资DIVD股票？

投资Altrius Global Dividend ETF需要考虑年度范围36.21 - 44.95和当前价格44.93。许多人在以44.93或45.23下订单之前，会比较0.83%和。实时查看DIVD价格图表，了解每日变化。

Altrius Global Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Altrius Global Dividend ETF的最高价格是44.95。在36.21 - 44.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Altrius Global Dividend ETF的绩效。

Altrius Global Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Altrius Global Dividend ETF（DIVD）的最低价格为36.21。将其与当前的44.93和36.21 - 44.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIVD股票是什么时候拆分的？

Altrius Global Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.86和22.79%中可见。

日范围
44.86 44.95
年范围
36.21 44.95
前一天收盘价
44.86
开盘价
44.95
卖价
44.93
买价
45.23
最低价
44.86
最高价
44.95
交易量
4
日变化
0.16%
月变化
0.83%
6个月变化
5.92%
年变化
22.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%