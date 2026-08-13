DIVD: Altrius Global Dividend ETF
今日DIVD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点44.86和高点44.95进行交易。
关注Altrius Global Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DIVD股票今天的价格是多少？
Altrius Global Dividend ETF股票今天的定价为44.93。它在44.86 - 44.95范围内交易，昨天的收盘价为44.86，交易量达到4。DIVD的实时价格图表显示了这些更新。
Altrius Global Dividend ETF股票是否支付股息？
Altrius Global Dividend ETF目前的价值为44.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.79%和USD。实时查看图表以跟踪DIVD走势。
如何购买DIVD股票？
您可以以44.93的当前价格购买Altrius Global Dividend ETF股票。订单通常设置在44.93或45.23附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注DIVD的实时图表更新。
如何投资DIVD股票？
投资Altrius Global Dividend ETF需要考虑年度范围36.21 - 44.95和当前价格44.93。许多人在以44.93或45.23下订单之前，会比较0.83%和。实时查看DIVD价格图表，了解每日变化。
Altrius Global Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Altrius Global Dividend ETF的最高价格是44.95。在36.21 - 44.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Altrius Global Dividend ETF的绩效。
Altrius Global Dividend ETF股票的最低价格是多少？
Altrius Global Dividend ETF（DIVD）的最低价格为36.21。将其与当前的44.93和36.21 - 44.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIVD股票是什么时候拆分的？
Altrius Global Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.86和22.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.86
- 开盘价
- 44.95
- 卖价
- 44.93
- 买价
- 45.23
- 最低价
- 44.86
- 最高价
- 44.95
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.83%
- 6个月变化
- 5.92%
- 年变化
- 22.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%