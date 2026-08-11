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DIME: CoinShares Altcoins ETF
Курс DIME за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.45, а максимальная — 7.45.
Следите за динамикой CoinShares Altcoins ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIME сегодня?
CoinShares Altcoins ETF (DIME) сегодня оценивается на уровне 7.45. Инструмент торгуется в пределах 7.45 - 7.45, вчерашнее закрытие составило 7.29, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CoinShares Altcoins ETF?
CoinShares Altcoins ETF в настоящее время оценивается в 7.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.32% и USD. Отслеживайте движения DIME на графике в реальном времени.
Как купить акции DIME?
Вы можете купить акции CoinShares Altcoins ETF (DIME) по текущей цене 7.45. Ордера обычно размещаются около 7.45 или 7.75, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIME?
Инвестирование в CoinShares Altcoins ETF предполагает учет годового диапазона 7.15 - 28.10 и текущей цены 7.45. Многие сравнивают 0.95% и -12.87% перед размещением ордеров на 7.45 или 7.75. Изучайте ежедневные изменения цены DIME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CoinShares Altcoins ETF?
Самая высокая цена CoinShares Altcoins ETF (DIME) за последний год составила 28.10. Акции заметно колебались в пределах 7.15 - 28.10, сравнение с 7.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CoinShares Altcoins ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CoinShares Altcoins ETF?
Самая низкая цена CoinShares Altcoins ETF (DIME) за год составила 7.15. Сравнение с текущими 7.45 и 7.15 - 28.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIME?
В прошлом CoinShares Altcoins ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.29 и -73.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.29
- Open
- 7.45
- Bid
- 7.45
- Ask
- 7.75
- Low
- 7.45
- High
- 7.45
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 2.19%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- -12.87%
- Годовое изменение
- -73.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%