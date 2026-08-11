КотировкиРазделы
Валюты / DIME
Назад в Рынок акций США

DIME: CoinShares Altcoins ETF

7.45 USD 0.16 (2.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DIME за сегодня изменился на 2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.45, а максимальная — 7.45.

Следите за динамикой CoinShares Altcoins ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIME сегодня?

CoinShares Altcoins ETF (DIME) сегодня оценивается на уровне 7.45. Инструмент торгуется в пределах 7.45 - 7.45, вчерашнее закрытие составило 7.29, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIME в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CoinShares Altcoins ETF?

CoinShares Altcoins ETF в настоящее время оценивается в 7.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.32% и USD. Отслеживайте движения DIME на графике в реальном времени.

Как купить акции DIME?

Вы можете купить акции CoinShares Altcoins ETF (DIME) по текущей цене 7.45. Ордера обычно размещаются около 7.45 или 7.75, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIME на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIME?

Инвестирование в CoinShares Altcoins ETF предполагает учет годового диапазона 7.15 - 28.10 и текущей цены 7.45. Многие сравнивают 0.95% и -12.87% перед размещением ордеров на 7.45 или 7.75. Изучайте ежедневные изменения цены DIME на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CoinShares Altcoins ETF?

Самая высокая цена CoinShares Altcoins ETF (DIME) за последний год составила 28.10. Акции заметно колебались в пределах 7.15 - 28.10, сравнение с 7.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CoinShares Altcoins ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CoinShares Altcoins ETF?

Самая низкая цена CoinShares Altcoins ETF (DIME) за год составила 7.15. Сравнение с текущими 7.45 и 7.15 - 28.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIME во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIME?

В прошлом CoinShares Altcoins ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.29 и -73.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.45 7.45
Годовой диапазон
7.15 28.10
Предыдущее закрытие
7.29
Open
7.45
Bid
7.45
Ask
7.75
Low
7.45
High
7.45
Объем
1
Дневное изменение
2.19%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
-12.87%
Годовое изменение
-73.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%