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DIME: CoinShares Altcoins ETF

7.44 USD 0.01 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DIME汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点7.44和高点7.44进行交易。

关注CoinShares Altcoins ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DIME股票今天的价格是多少？

CoinShares Altcoins ETF股票今天的定价为7.44。它在7.44 - 7.44范围内交易，昨天的收盘价为7.45，交易量达到2。DIME的实时价格图表显示了这些更新。

CoinShares Altcoins ETF股票是否支付股息？

CoinShares Altcoins ETF目前的价值为7.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.35%和USD。实时查看图表以跟踪DIME走势。

如何购买DIME股票？

您可以以7.44的当前价格购买CoinShares Altcoins ETF股票。订单通常设置在7.44或7.74附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DIME的实时图表更新。

如何投资DIME股票？

投资CoinShares Altcoins ETF需要考虑年度范围7.15 - 28.10和当前价格7.44。许多人在以7.44或7.74下订单之前，会比较0.81%和。实时查看DIME价格图表，了解每日变化。

CoinShares Altcoins ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CoinShares Altcoins ETF的最高价格是28.10。在7.15 - 28.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CoinShares Altcoins ETF的绩效。

CoinShares Altcoins ETF股票的最低价格是多少？

CoinShares Altcoins ETF（DIME）的最低价格为7.15。将其与当前的7.44和7.15 - 28.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIME股票是什么时候拆分的？

CoinShares Altcoins ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.45和-73.35%中可见。

日范围
7.44 7.44
年范围
7.15 28.10
前一天收盘价
7.45
开盘价
7.44
卖价
7.44
买价
7.74
最低价
7.44
最高价
7.44
交易量
2
日变化
-0.13%
月变化
0.81%
6个月变化
-12.98%
年变化
-73.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%