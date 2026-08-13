DIME: CoinShares Altcoins ETF
今日DIME汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点7.44和高点7.44进行交易。
关注CoinShares Altcoins ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DIME股票今天的价格是多少？
CoinShares Altcoins ETF股票今天的定价为7.44。它在7.44 - 7.44范围内交易，昨天的收盘价为7.45，交易量达到2。DIME的实时价格图表显示了这些更新。
CoinShares Altcoins ETF股票是否支付股息？
CoinShares Altcoins ETF目前的价值为7.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-73.35%和USD。实时查看图表以跟踪DIME走势。
如何购买DIME股票？
您可以以7.44的当前价格购买CoinShares Altcoins ETF股票。订单通常设置在7.44或7.74附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DIME的实时图表更新。
如何投资DIME股票？
投资CoinShares Altcoins ETF需要考虑年度范围7.15 - 28.10和当前价格7.44。许多人在以7.44或7.74下订单之前，会比较0.81%和。实时查看DIME价格图表，了解每日变化。
CoinShares Altcoins ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CoinShares Altcoins ETF的最高价格是28.10。在7.15 - 28.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CoinShares Altcoins ETF的绩效。
CoinShares Altcoins ETF股票的最低价格是多少？
CoinShares Altcoins ETF（DIME）的最低价格为7.15。将其与当前的7.44和7.15 - 28.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIME股票是什么时候拆分的？
CoinShares Altcoins ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.45和-73.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.45
- 开盘价
- 7.44
- 卖价
- 7.44
- 买价
- 7.74
- 最低价
- 7.44
- 最高价
- 7.44
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- -12.98%
- 年变化
- -73.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%