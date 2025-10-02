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DIAX: Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest

14.06 USD 0.20 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DIAX за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.18.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIAX сегодня?

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest (DIAX) сегодня оценивается на уровне 14.06. Инструмент торгуется в пределах 13.98 - 14.18, вчерашнее закрытие составило 14.26, а торговый объем достиг 299. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIAX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest?

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 14.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.77% и USD. Отслеживайте движения DIAX на графике в реальном времени.

Как купить акции DIAX?

Вы можете купить акции Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest (DIAX) по текущей цене 14.06. Ордера обычно размещаются около 14.06 или 14.36, тогда как 299 и -0.85% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIAX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIAX?

Инвестирование в Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 12.42 - 15.85 и текущей цены 14.06. Многие сравнивают -6.39% и -5.19% перед размещением ордеров на 14.06 или 14.36. Изучайте ежедневные изменения цены DIAX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest?

Самая высокая цена Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest (DIAX) за последний год составила 15.85. Акции заметно колебались в пределах 12.42 - 15.85, сравнение с 14.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest?

Самая низкая цена Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest (DIAX) за год составила 12.42. Сравнение с текущими 14.06 и 12.42 - 15.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIAX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIAX?

В прошлом Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.26 и -2.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.98 14.18
Годовой диапазон
12.42 15.85
Предыдущее закрытие
14.26
Open
14.18
Bid
14.06
Ask
14.36
Low
13.98
High
14.18
Объем
299
Дневное изменение
-1.40%
Месячное изменение
-6.39%
6-месячное изменение
-5.19%
Годовое изменение
-2.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%