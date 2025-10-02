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DIAX: Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest

14.06 USD 0.20 (1.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DIAX汇率已更改-1.40%。当日，交易品种以低点13.98和高点14.18进行交易。

关注Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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DIAX新闻

常见问题解答

DIAX股票今天的价格是多少？

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为14.06。它在13.98 - 14.18范围内交易，昨天的收盘价为14.26，交易量达到299。DIAX的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest目前的价值为14.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪DIAX走势。

如何购买DIAX股票？

您可以以14.06的当前价格购买Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在14.06或14.36附近，而299和-0.85%显示市场活动。立即关注DIAX的实时图表更新。

如何投资DIAX股票？

投资Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围12.42 - 15.85和当前价格14.06。许多人在以14.06或14.36下订单之前，会比较-6.39%和。实时查看DIAX价格图表，了解每日变化。

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest的最高价格是15.85。在12.42 - 15.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest的绩效。

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest（DIAX）的最低价格为12.42。将其与当前的14.06和12.42 - 15.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIAX股票是什么时候拆分的？

Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.26和-2.77%中可见。

日范围
13.98 14.18
年范围
12.42 15.85
前一天收盘价
14.26
开盘价
14.18
卖价
14.06
买价
14.36
最低价
13.98
最高价
14.18
交易量
299
日变化
-1.40%
月变化
-6.39%
6个月变化
-5.19%
年变化
-2.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%