DIAX: Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest
今日DIAX汇率已更改-1.40%。当日，交易品种以低点13.98和高点14.18进行交易。
关注Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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DIAX新闻
常见问题解答
DIAX股票今天的价格是多少？
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为14.06。它在13.98 - 14.18范围内交易，昨天的收盘价为14.26，交易量达到299。DIAX的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest目前的价值为14.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪DIAX走势。
如何购买DIAX股票？
您可以以14.06的当前价格购买Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在14.06或14.36附近，而299和-0.85%显示市场活动。立即关注DIAX的实时图表更新。
如何投资DIAX股票？
投资Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围12.42 - 15.85和当前价格14.06。许多人在以14.06或14.36下订单之前，会比较-6.39%和。实时查看DIAX价格图表，了解每日变化。
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest的最高价格是15.85。在12.42 - 15.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest的绩效。
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest（DIAX）的最低价格为12.42。将其与当前的14.06和12.42 - 15.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIAX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIAX股票是什么时候拆分的？
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.26和-2.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.26
- 开盘价
- 14.18
- 卖价
- 14.06
- 买价
- 14.36
- 最低价
- 13.98
- 最高价
- 14.18
- 交易量
- 299
- 日变化
- -1.40%
- 月变化
- -6.39%
- 6个月变化
- -5.19%
- 年变化
- -2.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%