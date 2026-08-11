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DHLX: Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
Курс DHLX за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.94, а максимальная — 14.03.
Следите за динамикой Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DHLX сегодня?
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) сегодня оценивается на уровне 14.01. Инструмент торгуется в пределах 13.94 - 14.03, вчерашнее закрытие составило 13.92, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DHLX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF?
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF в настоящее время оценивается в 14.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.36% и USD. Отслеживайте движения DHLX на графике в реальном времени.
Как купить акции DHLX?
Вы можете купить акции Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) по текущей цене 14.01. Ордера обычно размещаются около 14.01 или 14.31, тогда как 63 и 0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DHLX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DHLX?
Инвестирование в Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF предполагает учет годового диапазона 12.56 - 14.03 и текущей цены 14.01. Многие сравнивают 1.16% и 2.26% перед размещением ордеров на 14.01 или 14.31. Изучайте ежедневные изменения цены DHLX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF?
Самая высокая цена Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) за последний год составила 14.03. Акции заметно колебались в пределах 12.56 - 14.03, сравнение с 13.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF?
Самая низкая цена Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) за год составила 12.56. Сравнение с текущими 14.01 и 12.56 - 14.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DHLX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DHLX?
В прошлом Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.92 и 7.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.92
- Open
- 13.94
- Bid
- 14.01
- Ask
- 14.31
- Low
- 13.94
- High
- 14.03
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 1.16%
- 6-месячное изменение
- 2.26%
- Годовое изменение
- 7.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%