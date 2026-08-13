DHLX: Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
今日DHLX汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点13.99和高点14.04进行交易。
关注Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DHLX股票今天的价格是多少？
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票今天的定价为13.99。它在13.99 - 14.04范围内交易，昨天的收盘价为14.01，交易量达到10。DHLX的实时价格图表显示了这些更新。
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票是否支付股息？
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF目前的价值为13.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.20%和USD。实时查看图表以跟踪DHLX走势。
如何购买DHLX股票？
您可以以13.99的当前价格购买Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票。订单通常设置在13.99或14.29附近，而10和-0.21%显示市场活动。立即关注DHLX的实时图表更新。
如何投资DHLX股票？
投资Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF需要考虑年度范围12.56 - 14.04和当前价格13.99。许多人在以13.99或14.29下订单之前，会比较1.01%和。实时查看DHLX价格图表，了解每日变化。
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF的最高价格是14.04。在12.56 - 14.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF的绩效。
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票的最低价格是多少？
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF（DHLX）的最低价格为12.56。将其与当前的13.99和12.56 - 14.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DHLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DHLX股票是什么时候拆分的？
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.01和7.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.01
- 开盘价
- 14.02
- 卖价
- 13.99
- 买价
- 14.29
- 最低价
- 13.99
- 最高价
- 14.04
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 1.01%
- 6个月变化
- 2.12%
- 年变化
- 7.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%