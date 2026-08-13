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DHLX: Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

13.99 USD 0.02 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DHLX汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点13.99和高点14.04进行交易。

关注Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DHLX股票今天的价格是多少？

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票今天的定价为13.99。它在13.99 - 14.04范围内交易，昨天的收盘价为14.01，交易量达到10。DHLX的实时价格图表显示了这些更新。

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票是否支付股息？

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF目前的价值为13.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.20%和USD。实时查看图表以跟踪DHLX走势。

如何购买DHLX股票？

您可以以13.99的当前价格购买Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票。订单通常设置在13.99或14.29附近，而10和-0.21%显示市场活动。立即关注DHLX的实时图表更新。

如何投资DHLX股票？

投资Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF需要考虑年度范围12.56 - 14.04和当前价格13.99。许多人在以13.99或14.29下订单之前，会比较1.01%和。实时查看DHLX价格图表，了解每日变化。

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF的最高价格是14.04。在12.56 - 14.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF的绩效。

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF股票的最低价格是多少？

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF（DHLX）的最低价格为12.56。将其与当前的13.99和12.56 - 14.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DHLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DHLX股票是什么时候拆分的？

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.01和7.20%中可见。

日范围
13.99 14.04
年范围
12.56 14.04
前一天收盘价
14.01
开盘价
14.02
卖价
13.99
买价
14.29
最低价
13.99
最高价
14.04
交易量
10
日变化
-0.14%
月变化
1.01%
6个月变化
2.12%
年变化
7.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%