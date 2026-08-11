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DGRE: WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
Курс DGRE за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.29, а максимальная — 40.03.
Следите за динамикой WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGRE сегодня?
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) сегодня оценивается на уровне 39.41. Инструмент торгуется в пределах 39.29 - 40.03, вчерашнее закрытие составило 39.72, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund?
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 39.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.47% и USD. Отслеживайте движения DGRE на графике в реальном времени.
Как купить акции DGRE?
Вы можете купить акции WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) по текущей цене 39.41. Ордера обычно размещаются около 39.41 или 39.71, тогда как 25 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGRE?
Инвестирование в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 27.46 - 43.24 и текущей цены 39.41. Многие сравнивают 3.19% и 10.21% перед размещением ордеров на 39.41 или 39.71. Изучайте ежедневные изменения цены DGRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) за последний год составила 43.24. Акции заметно колебались в пределах 27.46 - 43.24, сравнение с 39.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) за год составила 27.46. Сравнение с текущими 39.41 и 27.46 - 43.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGRE?
В прошлом WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.72 и 43.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.72
- Open
- 39.29
- Bid
- 39.41
- Ask
- 39.71
- Low
- 39.29
- High
- 40.03
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 3.19%
- 6-месячное изменение
- 10.21%
- Годовое изменение
- 43.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%