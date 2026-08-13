报价部分
货币 / DGRE
回到股票

DGRE: WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

39.56 USD 0.15 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DGRE汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点39.56和高点39.70进行交易。

关注WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DGRE股票今天的价格是多少？

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票今天的定价为39.56。它在39.56 - 39.70范围内交易，昨天的收盘价为39.41，交易量达到6。DGRE的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund目前的价值为39.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.01%和USD。实时查看图表以跟踪DGRE走势。

如何购买DGRE股票？

您可以以39.56的当前价格购买WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票。订单通常设置在39.56或39.86附近，而6和-0.33%显示市场活动。立即关注DGRE的实时图表更新。

如何投资DGRE股票？

投资WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund需要考虑年度范围27.46 - 43.24和当前价格39.56。许多人在以39.56或39.86下订单之前，会比较3.59%和。实时查看DGRE价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund的最高价格是43.24。在27.46 - 43.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund的绩效。

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund（DGRE）的最低价格为27.46。将其与当前的39.56和27.46 - 43.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGRE股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.41和44.01%中可见。

日范围
39.56 39.70
年范围
27.46 43.24
前一天收盘价
39.41
开盘价
39.69
卖价
39.56
买价
39.86
最低价
39.56
最高价
39.70
交易量
6
日变化
0.38%
月变化
3.59%
6个月变化
10.63%
年变化
44.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%