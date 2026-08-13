DGRE: WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
今日DGRE汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点39.56和高点39.70进行交易。
关注WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DGRE股票今天的价格是多少？
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票今天的定价为39.56。它在39.56 - 39.70范围内交易，昨天的收盘价为39.41，交易量达到6。DGRE的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund目前的价值为39.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.01%和USD。实时查看图表以跟踪DGRE走势。
如何购买DGRE股票？
您可以以39.56的当前价格购买WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票。订单通常设置在39.56或39.86附近，而6和-0.33%显示市场活动。立即关注DGRE的实时图表更新。
如何投资DGRE股票？
投资WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund需要考虑年度范围27.46 - 43.24和当前价格39.56。许多人在以39.56或39.86下订单之前，会比较3.59%和。实时查看DGRE价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund的最高价格是43.24。在27.46 - 43.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund的绩效。
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund（DGRE）的最低价格为27.46。将其与当前的39.56和27.46 - 43.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DGRE股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.41和44.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.41
- 开盘价
- 39.69
- 卖价
- 39.56
- 买价
- 39.86
- 最低价
- 39.56
- 最高价
- 39.70
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 3.59%
- 6个月变化
- 10.63%
- 年变化
- 44.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%