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DGNX: Diginex Ltd
Курс DGNX за сегодня изменился на 14.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.55, а максимальная — 1.77.
Следите за динамикой Diginex Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGNX сегодня?
Diginex Ltd (DGNX) сегодня оценивается на уровне 1.74. Инструмент торгуется в пределах 1.55 - 1.77, вчерашнее закрытие составило 1.52, а торговый объем достиг 1344. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGNX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Diginex Ltd?
Diginex Ltd в настоящее время оценивается в 1.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.40% и USD. Отслеживайте движения DGNX на графике в реальном времени.
Как купить акции DGNX?
Вы можете купить акции Diginex Ltd (DGNX) по текущей цене 1.74. Ордера обычно размещаются около 1.74 или 2.04, тогда как 1344 и 12.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGNX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGNX?
Инвестирование в Diginex Ltd предполагает учет годового диапазона 0.38 - 24.50 и текущей цены 1.74. Многие сравнивают 13.73% и 184.31% перед размещением ордеров на 1.74 или 2.04. Изучайте ежедневные изменения цены DGNX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Diginex Ltd?
Самая высокая цена Diginex Ltd (DGNX) за последний год составила 24.50. Акции заметно колебались в пределах 0.38 - 24.50, сравнение с 1.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Diginex Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Diginex Ltd?
Самая низкая цена Diginex Ltd (DGNX) за год составила 0.38. Сравнение с текущими 1.74 и 0.38 - 24.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGNX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGNX?
В прошлом Diginex Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.52 и -88.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.52
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.74
- Ask
- 2.04
- Low
- 1.55
- High
- 1.77
- Объем
- 1.344 K
- Дневное изменение
- 14.47%
- Месячное изменение
- 13.73%
- 6-месячное изменение
- 184.31%
- Годовое изменение
- -88.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%