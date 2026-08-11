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DGNX: Diginex Ltd

1.74 USD 0.22 (14.47%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DGNX за сегодня изменился на 14.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.55, а максимальная — 1.77.

Следите за динамикой Diginex Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DGNX сегодня?

Diginex Ltd (DGNX) сегодня оценивается на уровне 1.74. Инструмент торгуется в пределах 1.55 - 1.77, вчерашнее закрытие составило 1.52, а торговый объем достиг 1344. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGNX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Diginex Ltd?

Diginex Ltd в настоящее время оценивается в 1.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.40% и USD. Отслеживайте движения DGNX на графике в реальном времени.

Как купить акции DGNX?

Вы можете купить акции Diginex Ltd (DGNX) по текущей цене 1.74. Ордера обычно размещаются около 1.74 или 2.04, тогда как 1344 и 12.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGNX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DGNX?

Инвестирование в Diginex Ltd предполагает учет годового диапазона 0.38 - 24.50 и текущей цены 1.74. Многие сравнивают 13.73% и 184.31% перед размещением ордеров на 1.74 или 2.04. Изучайте ежедневные изменения цены DGNX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Diginex Ltd?

Самая высокая цена Diginex Ltd (DGNX) за последний год составила 24.50. Акции заметно колебались в пределах 0.38 - 24.50, сравнение с 1.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Diginex Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Diginex Ltd?

Самая низкая цена Diginex Ltd (DGNX) за год составила 0.38. Сравнение с текущими 1.74 и 0.38 - 24.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGNX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DGNX?

В прошлом Diginex Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.52 и -88.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.55 1.77
Годовой диапазон
0.38 24.50
Предыдущее закрытие
1.52
Open
1.55
Bid
1.74
Ask
2.04
Low
1.55
High
1.77
Объем
1.344 K
Дневное изменение
14.47%
Месячное изменение
13.73%
6-месячное изменение
184.31%
Годовое изменение
-88.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%