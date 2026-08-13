DGNX: Diginex Ltd
今日DGNX汇率已更改-6.90%。当日，交易品种以低点1.54和高点1.75进行交易。
关注Diginex Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DGNX股票今天的价格是多少？
Diginex Ltd股票今天的定价为1.62。它在1.54 - 1.75范围内交易，昨天的收盘价为1.74，交易量达到1410。DGNX的实时价格图表显示了这些更新。
Diginex Ltd股票是否支付股息？
Diginex Ltd目前的价值为1.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.20%和USD。实时查看图表以跟踪DGNX走势。
如何购买DGNX股票？
您可以以1.62的当前价格购买Diginex Ltd股票。订单通常设置在1.62或1.92附近，而1410和-6.36%显示市场活动。立即关注DGNX的实时图表更新。
如何投资DGNX股票？
投资Diginex Ltd需要考虑年度范围0.38 - 24.50和当前价格1.62。许多人在以1.62或1.92下订单之前，会比较5.88%和。实时查看DGNX价格图表，了解每日变化。
Diginex Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Diginex Ltd的最高价格是24.50。在0.38 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Diginex Ltd的绩效。
Diginex Ltd股票的最低价格是多少？
Diginex Ltd（DGNX）的最低价格为0.38。将其与当前的1.62和0.38 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DGNX股票是什么时候拆分的？
Diginex Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.74和-89.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.74
- 开盘价
- 1.73
- 卖价
- 1.62
- 买价
- 1.92
- 最低价
- 1.54
- 最高价
- 1.75
- 交易量
- 1.410 K
- 日变化
- -6.90%
- 月变化
- 5.88%
- 6个月变化
- 164.71%
- 年变化
- -89.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%