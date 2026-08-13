DGNX股票今天的价格是多少？ Diginex Ltd股票今天的定价为1.62。它在1.54 - 1.75范围内交易，昨天的收盘价为1.74，交易量达到1410。DGNX的实时价格图表显示了这些更新。

Diginex Ltd股票是否支付股息？ Diginex Ltd目前的价值为1.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.20%和USD。实时查看图表以跟踪DGNX走势。

如何购买DGNX股票？ 您可以以1.62的当前价格购买Diginex Ltd股票。订单通常设置在1.62或1.92附近，而1410和-6.36%显示市场活动。立即关注DGNX的实时图表更新。

如何投资DGNX股票？ 投资Diginex Ltd需要考虑年度范围0.38 - 24.50和当前价格1.62。许多人在以1.62或1.92下订单之前，会比较5.88%和。实时查看DGNX价格图表，了解每日变化。

Diginex Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Diginex Ltd的最高价格是24.50。在0.38 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Diginex Ltd的绩效。

Diginex Ltd股票的最低价格是多少？ Diginex Ltd（DGNX）的最低价格为0.38。将其与当前的1.62和0.38 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。