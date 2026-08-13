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DGNX: Diginex Ltd

1.62 USD 0.12 (6.90%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DGNX汇率已更改-6.90%。当日，交易品种以低点1.54和高点1.75进行交易。

关注Diginex Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DGNX股票今天的价格是多少？

Diginex Ltd股票今天的定价为1.62。它在1.54 - 1.75范围内交易，昨天的收盘价为1.74，交易量达到1410。DGNX的实时价格图表显示了这些更新。

Diginex Ltd股票是否支付股息？

Diginex Ltd目前的价值为1.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.20%和USD。实时查看图表以跟踪DGNX走势。

如何购买DGNX股票？

您可以以1.62的当前价格购买Diginex Ltd股票。订单通常设置在1.62或1.92附近，而1410和-6.36%显示市场活动。立即关注DGNX的实时图表更新。

如何投资DGNX股票？

投资Diginex Ltd需要考虑年度范围0.38 - 24.50和当前价格1.62。许多人在以1.62或1.92下订单之前，会比较5.88%和。实时查看DGNX价格图表，了解每日变化。

Diginex Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Diginex Ltd的最高价格是24.50。在0.38 - 24.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Diginex Ltd的绩效。

Diginex Ltd股票的最低价格是多少？

Diginex Ltd（DGNX）的最低价格为0.38。将其与当前的1.62和0.38 - 24.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGNX股票是什么时候拆分的？

Diginex Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.74和-89.20%中可见。

日范围
1.54 1.75
年范围
0.38 24.50
前一天收盘价
1.74
开盘价
1.73
卖价
1.62
买价
1.92
最低价
1.54
最高价
1.75
交易量
1.410 K
日变化
-6.90%
月变化
5.88%
6个月变化
164.71%
年变化
-89.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%