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DGJA: FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January

31.88 USD 0.07 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DGJA за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.88, а максимальная — 31.88.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DGJA сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) сегодня оценивается на уровне 31.88. Инструмент торгуется в пределах 31.88 - 31.88, вчерашнее закрытие составило 31.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGJA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January в настоящее время оценивается в 31.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.08% и USD. Отслеживайте движения DGJA на графике в реальном времени.

Как купить акции DGJA?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) по текущей цене 31.88. Ордера обычно размещаются около 31.88 или 32.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGJA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DGJA?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January предполагает учет годового диапазона 29.68 - 31.95 и текущей цены 31.88. Многие сравнивают -0.22% и 4.77% перед размещением ордеров на 31.88 или 32.18. Изучайте ежедневные изменения цены DGJA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) за последний год составила 31.95. Акции заметно колебались в пределах 29.68 - 31.95, сравнение с 31.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) за год составила 29.68. Сравнение с текущими 31.88 и 29.68 - 31.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGJA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DGJA?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.95 и 5.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.88 31.88
Годовой диапазон
29.68 31.95
Предыдущее закрытие
31.95
Open
31.88
Bid
31.88
Ask
32.18
Low
31.88
High
31.88
Объем
1
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
-0.22%
6-месячное изменение
4.77%
Годовое изменение
5.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%