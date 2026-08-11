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DGJA: FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January
Курс DGJA за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.88, а максимальная — 31.88.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGJA сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) сегодня оценивается на уровне 31.88. Инструмент торгуется в пределах 31.88 - 31.88, вчерашнее закрытие составило 31.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGJA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January в настоящее время оценивается в 31.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.08% и USD. Отслеживайте движения DGJA на графике в реальном времени.
Как купить акции DGJA?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) по текущей цене 31.88. Ордера обычно размещаются около 31.88 или 32.18, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGJA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGJA?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January предполагает учет годового диапазона 29.68 - 31.95 и текущей цены 31.88. Многие сравнивают -0.22% и 4.77% перед размещением ордеров на 31.88 или 32.18. Изучайте ежедневные изменения цены DGJA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) за последний год составила 31.95. Акции заметно колебались в пределах 29.68 - 31.95, сравнение с 31.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) за год составила 29.68. Сравнение с текущими 31.88 и 29.68 - 31.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGJA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGJA?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.95 и 5.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.95
- Open
- 31.88
- Bid
- 31.88
- Ask
- 32.18
- Low
- 31.88
- High
- 31.88
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- -0.22%
- 6-месячное изменение
- 4.77%
- Годовое изменение
- 5.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%