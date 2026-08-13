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DGJA: FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January

31.88 USD 0.07 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DGJA汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点31.88和高点31.88进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DGJA股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January股票今天的定价为31.88。它在31.88 - 31.88范围内交易，昨天的收盘价为31.95，交易量达到1。DGJA的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January目前的价值为31.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.08%和USD。实时查看图表以跟踪DGJA走势。

如何购买DGJA股票？

您可以以31.88的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January股票。订单通常设置在31.88或32.18附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DGJA的实时图表更新。

如何投资DGJA股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January需要考虑年度范围29.68 - 31.95和当前价格31.88。许多人在以31.88或32.18下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看DGJA价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January的最高价格是31.95。在29.68 - 31.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January（DGJA）的最低价格为29.68。将其与当前的31.88和29.68 - 31.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGJA股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.95和5.08%中可见。

日范围
31.88 31.88
年范围
29.68 31.95
前一天收盘价
31.95
开盘价
31.88
卖价
31.88
买价
32.18
最低价
31.88
最高价
31.88
交易量
1
日变化
-0.22%
月变化
-0.22%
6个月变化
4.77%
年变化
5.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%