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DFUV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF
Курс DFUV за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.93, а максимальная — 57.27.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFUV сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) сегодня оценивается на уровне 57.23. Инструмент торгуется в пределах 56.93 - 57.27, вчерашнее закрытие составило 56.88, а торговый объем достиг 431. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFUV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF в настоящее время оценивается в 57.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.30% и USD. Отслеживайте движения DFUV на графике в реальном времени.
Как купить акции DFUV?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) по текущей цене 57.23. Ордера обычно размещаются около 57.23 или 57.53, тогда как 431 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFUV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFUV?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF предполагает учет годового диапазона 47.35 - 57.27 и текущей цены 57.23. Многие сравнивают 2.60% и 14.12% перед размещением ордеров на 57.23 или 57.53. Изучайте ежедневные изменения цены DFUV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF?
Самая высокая цена Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) за последний год составила 57.27. Акции заметно колебались в пределах 47.35 - 57.27, сравнение с 56.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF?
Самая низкая цена Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) за год составила 47.35. Сравнение с текущими 57.23 и 47.35 - 57.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFUV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFUV?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.88 и 13.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.88
- Open
- 56.93
- Bid
- 57.23
- Ask
- 57.53
- Low
- 56.93
- High
- 57.27
- Объем
- 431
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- 14.12%
- Годовое изменение
- 13.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%