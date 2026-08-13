DFUV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF
今日DFUV汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点57.24和高点57.43进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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- H4
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常见问题解答
DFUV股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票今天的定价为57.27。它在57.24 - 57.43范围内交易，昨天的收盘价为57.23，交易量达到311。DFUV的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF目前的价值为57.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪DFUV走势。
如何购买DFUV股票？
您可以以57.27的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票。订单通常设置在57.27或57.57附近，而311和0.02%显示市场活动。立即关注DFUV的实时图表更新。
如何投资DFUV股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF需要考虑年度范围47.35 - 57.43和当前价格57.27。许多人在以57.27或57.57下订单之前，会比较2.67%和。实时查看DFUV价格图表，了解每日变化。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF的最高价格是57.43。在47.35 - 57.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF的绩效。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF（DFUV）的最低价格为47.35。将其与当前的57.27和47.35 - 57.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFUV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFUV股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.23和13.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.23
- 开盘价
- 57.26
- 卖价
- 57.27
- 买价
- 57.57
- 最低价
- 57.24
- 最高价
- 57.43
- 交易量
- 311
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 2.67%
- 6个月变化
- 14.20%
- 年变化
- 13.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%