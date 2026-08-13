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DFUV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF

57.27 USD 0.04 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFUV汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点57.24和高点57.43进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DFUV股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票今天的定价为57.27。它在57.24 - 57.43范围内交易，昨天的收盘价为57.23，交易量达到311。DFUV的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF目前的价值为57.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.38%和USD。实时查看图表以跟踪DFUV走势。

如何购买DFUV股票？

您可以以57.27的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票。订单通常设置在57.27或57.57附近，而311和0.02%显示市场活动。立即关注DFUV的实时图表更新。

如何投资DFUV股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF需要考虑年度范围47.35 - 57.43和当前价格57.27。许多人在以57.27或57.57下订单之前，会比较2.67%和。实时查看DFUV价格图表，了解每日变化。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF的最高价格是57.43。在47.35 - 57.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF的绩效。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF（DFUV）的最低价格为47.35。将其与当前的57.27和47.35 - 57.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFUV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFUV股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Marketwide Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.23和13.38%中可见。

日范围
57.24 57.43
年范围
47.35 57.43
前一天收盘价
57.23
开盘价
57.26
卖价
57.27
买价
57.57
最低价
57.24
最高价
57.43
交易量
311
日变化
0.07%
月变化
2.67%
6个月变化
14.20%
年变化
13.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%