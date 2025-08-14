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DFUS: Dimensional U.S. Equity ETF

84.52 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DFUS за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.41, а максимальная — 84.75.

Следите за динамикой Dimensional U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFUS сегодня?

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) сегодня оценивается на уровне 84.52. Инструмент торгуется в пределах 84.41 - 84.75, вчерашнее закрытие составило 84.54, а торговый объем достиг 690. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional U.S. Equity ETF?

Dimensional U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 84.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.31% и USD. Отслеживайте движения DFUS на графике в реальном времени.

Как купить акции DFUS?

Вы можете купить акции Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) по текущей цене 84.52. Ордера обычно размещаются около 84.52 или 84.82, тогда как 690 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFUS?

Инвестирование в Dimensional U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 68.59 - 84.92 и текущей цены 84.52. Многие сравнивают 3.26% и 14.11% перед размещением ордеров на 84.52 или 84.82. Изучайте ежедневные изменения цены DFUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Equity ETF?

Самая высокая цена Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) за последний год составила 84.92. Акции заметно колебались в пределах 68.59 - 84.92, сравнение с 84.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Equity ETF?

Самая низкая цена Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) за год составила 68.59. Сравнение с текущими 84.52 и 68.59 - 84.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFUS?

В прошлом Dimensional U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.54 и 13.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.41 84.75
Годовой диапазон
68.59 84.92
Предыдущее закрытие
84.54
Open
84.53
Bid
84.52
Ask
84.82
Low
84.41
High
84.75
Объем
690
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
3.26%
6-месячное изменение
14.11%
Годовое изменение
13.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%