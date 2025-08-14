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DFUS: Dimensional U.S. Equity ETF
Курс DFUS за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.41, а максимальная — 84.75.
Следите за динамикой Dimensional U.S. Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DFUS
- Tradeweb сообщает о росте среднедневного объёма на 23,3%
- DFAC: The Tilt Is There, But It Is Not Enough (NYSEARCA:DFAC)
- DFUS: A Hold While Macro Pressure Meets Crowded Optimism (NYSEARCA:DFUS)
- AVUS: Active ETF With Average Results (NYSEARCA:AVUS)
- DFUS: An Efficient Way To Follow The Broader Market (NYSEARCA:DFUS)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFUS сегодня?
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) сегодня оценивается на уровне 84.52. Инструмент торгуется в пределах 84.41 - 84.75, вчерашнее закрытие составило 84.54, а торговый объем достиг 690. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional U.S. Equity ETF?
Dimensional U.S. Equity ETF в настоящее время оценивается в 84.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.31% и USD. Отслеживайте движения DFUS на графике в реальном времени.
Как купить акции DFUS?
Вы можете купить акции Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) по текущей цене 84.52. Ордера обычно размещаются около 84.52 или 84.82, тогда как 690 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFUS?
Инвестирование в Dimensional U.S. Equity ETF предполагает учет годового диапазона 68.59 - 84.92 и текущей цены 84.52. Многие сравнивают 3.26% и 14.11% перед размещением ордеров на 84.52 или 84.82. Изучайте ежедневные изменения цены DFUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Equity ETF?
Самая высокая цена Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) за последний год составила 84.92. Акции заметно колебались в пределах 68.59 - 84.92, сравнение с 84.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional U.S. Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Equity ETF?
Самая низкая цена Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) за год составила 68.59. Сравнение с текущими 84.52 и 68.59 - 84.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFUS?
В прошлом Dimensional U.S. Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.54 и 13.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 84.54
- Open
- 84.53
- Bid
- 84.52
- Ask
- 84.82
- Low
- 84.41
- High
- 84.75
- Объем
- 690
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 3.26%
- 6-месячное изменение
- 14.11%
- Годовое изменение
- 13.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%