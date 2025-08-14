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DFUS: Dimensional U.S. Equity ETF

84.30 USD 0.22 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFUS汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点84.23和高点84.70进行交易。

关注Dimensional U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFUS新闻

常见问题解答

DFUS股票今天的价格是多少？

Dimensional U.S. Equity ETF股票今天的定价为84.30。它在84.23 - 84.70范围内交易，昨天的收盘价为84.52，交易量达到879。DFUS的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional U.S. Equity ETF股票是否支付股息？

Dimensional U.S. Equity ETF目前的价值为84.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.02%和USD。实时查看图表以跟踪DFUS走势。

如何购买DFUS股票？

您可以以84.30的当前价格购买Dimensional U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在84.30或84.60附近，而879和-0.47%显示市场活动。立即关注DFUS的实时图表更新。

如何投资DFUS股票？

投资Dimensional U.S. Equity ETF需要考虑年度范围68.59 - 84.92和当前价格84.30。许多人在以84.30或84.60下订单之前，会比较2.99%和。实时查看DFUS价格图表，了解每日变化。

Dimensional U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional U.S. Equity ETF的最高价格是84.92。在68.59 - 84.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional U.S. Equity ETF的绩效。

Dimensional U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional U.S. Equity ETF（DFUS）的最低价格为68.59。将其与当前的84.30和68.59 - 84.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFUS股票是什么时候拆分的？

Dimensional U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.52和13.02%中可见。

日范围
84.23 84.70
年范围
68.59 84.92
前一天收盘价
84.52
开盘价
84.70
卖价
84.30
买价
84.60
最低价
84.23
最高价
84.70
交易量
879
日变化
-0.26%
月变化
2.99%
6个月变化
13.81%
年变化
13.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%