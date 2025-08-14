DFUS: Dimensional U.S. Equity ETF
今日DFUS汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点84.23和高点84.70进行交易。
关注Dimensional U.S. Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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DFUS新闻
常见问题解答
DFUS股票今天的价格是多少？
Dimensional U.S. Equity ETF股票今天的定价为84.30。它在84.23 - 84.70范围内交易，昨天的收盘价为84.52，交易量达到879。DFUS的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional U.S. Equity ETF股票是否支付股息？
Dimensional U.S. Equity ETF目前的价值为84.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.02%和USD。实时查看图表以跟踪DFUS走势。
如何购买DFUS股票？
您可以以84.30的当前价格购买Dimensional U.S. Equity ETF股票。订单通常设置在84.30或84.60附近，而879和-0.47%显示市场活动。立即关注DFUS的实时图表更新。
如何投资DFUS股票？
投资Dimensional U.S. Equity ETF需要考虑年度范围68.59 - 84.92和当前价格84.30。许多人在以84.30或84.60下订单之前，会比较2.99%和。实时查看DFUS价格图表，了解每日变化。
Dimensional U.S. Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional U.S. Equity ETF的最高价格是84.92。在68.59 - 84.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional U.S. Equity ETF的绩效。
Dimensional U.S. Equity ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional U.S. Equity ETF（DFUS）的最低价格为68.59。将其与当前的84.30和68.59 - 84.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFUS股票是什么时候拆分的？
Dimensional U.S. Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.52和13.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 84.52
- 开盘价
- 84.70
- 卖价
- 84.30
- 买价
- 84.60
- 最低价
- 84.23
- 最高价
- 84.70
- 交易量
- 879
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 2.99%
- 6个月变化
- 13.81%
- 年变化
- 13.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%