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DFTT: DF Tactical 30 ETF
Курс DFTT за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.64, а максимальная — 30.64.
Следите за динамикой DF Tactical 30 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFTT сегодня?
DF Tactical 30 ETF (DFTT) сегодня оценивается на уровне 30.64. Инструмент торгуется в пределах 30.64 - 30.64, вчерашнее закрытие составило 30.55, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFTT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DF Tactical 30 ETF?
DF Tactical 30 ETF в настоящее время оценивается в 30.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.07% и USD. Отслеживайте движения DFTT на графике в реальном времени.
Как купить акции DFTT?
Вы можете купить акции DF Tactical 30 ETF (DFTT) по текущей цене 30.64. Ордера обычно размещаются около 30.64 или 30.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFTT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFTT?
Инвестирование в DF Tactical 30 ETF предполагает учет годового диапазона 23.79 - 32.67 и текущей цены 30.64. Многие сравнивают 0.49% и 20.26% перед размещением ордеров на 30.64 или 30.94. Изучайте ежедневные изменения цены DFTT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DF Tactical 30 ETF?
Самая высокая цена DF Tactical 30 ETF (DFTT) за последний год составила 32.67. Акции заметно колебались в пределах 23.79 - 32.67, сравнение с 30.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DF Tactical 30 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DF Tactical 30 ETF?
Самая низкая цена DF Tactical 30 ETF (DFTT) за год составила 23.79. Сравнение с текущими 30.64 и 23.79 - 32.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFTT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFTT?
В прошлом DF Tactical 30 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.55 и 22.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.55
- Open
- 30.64
- Bid
- 30.64
- Ask
- 30.94
- Low
- 30.64
- High
- 30.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 20.26%
- Годовое изменение
- 22.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%