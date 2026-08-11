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DFTT: DF Tactical 30 ETF

30.64 USD 0.09 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DFTT за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.64, а максимальная — 30.64.

Следите за динамикой DF Tactical 30 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFTT сегодня?

DF Tactical 30 ETF (DFTT) сегодня оценивается на уровне 30.64. Инструмент торгуется в пределах 30.64 - 30.64, вчерашнее закрытие составило 30.55, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFTT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DF Tactical 30 ETF?

DF Tactical 30 ETF в настоящее время оценивается в 30.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.07% и USD. Отслеживайте движения DFTT на графике в реальном времени.

Как купить акции DFTT?

Вы можете купить акции DF Tactical 30 ETF (DFTT) по текущей цене 30.64. Ордера обычно размещаются около 30.64 или 30.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFTT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFTT?

Инвестирование в DF Tactical 30 ETF предполагает учет годового диапазона 23.79 - 32.67 и текущей цены 30.64. Многие сравнивают 0.49% и 20.26% перед размещением ордеров на 30.64 или 30.94. Изучайте ежедневные изменения цены DFTT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DF Tactical 30 ETF?

Самая высокая цена DF Tactical 30 ETF (DFTT) за последний год составила 32.67. Акции заметно колебались в пределах 23.79 - 32.67, сравнение с 30.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DF Tactical 30 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DF Tactical 30 ETF?

Самая низкая цена DF Tactical 30 ETF (DFTT) за год составила 23.79. Сравнение с текущими 30.64 и 23.79 - 32.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFTT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFTT?

В прошлом DF Tactical 30 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.55 и 22.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.64 30.64
Годовой диапазон
23.79 32.67
Предыдущее закрытие
30.55
Open
30.64
Bid
30.64
Ask
30.94
Low
30.64
High
30.64
Объем
1
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
20.26%
Годовое изменение
22.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%