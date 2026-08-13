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DFTT: DF Tactical 30 ETF

30.69 USD 0.05 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFTT汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点30.69和高点30.69进行交易。

关注DF Tactical 30 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DFTT股票今天的价格是多少？

DF Tactical 30 ETF股票今天的定价为30.69。它在30.69 - 30.69范围内交易，昨天的收盘价为30.64，交易量达到1。DFTT的实时价格图表显示了这些更新。

DF Tactical 30 ETF股票是否支付股息？

DF Tactical 30 ETF目前的价值为30.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.27%和USD。实时查看图表以跟踪DFTT走势。

如何购买DFTT股票？

您可以以30.69的当前价格购买DF Tactical 30 ETF股票。订单通常设置在30.69或30.99附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DFTT的实时图表更新。

如何投资DFTT股票？

投资DF Tactical 30 ETF需要考虑年度范围23.79 - 32.67和当前价格30.69。许多人在以30.69或30.99下订单之前，会比较0.66%和。实时查看DFTT价格图表，了解每日变化。

DF Tactical 30 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DF Tactical 30 ETF的最高价格是32.67。在23.79 - 32.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DF Tactical 30 ETF的绩效。

DF Tactical 30 ETF股票的最低价格是多少？

DF Tactical 30 ETF（DFTT）的最低价格为23.79。将其与当前的30.69和23.79 - 32.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFTT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFTT股票是什么时候拆分的？

DF Tactical 30 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.64和22.27%中可见。

日范围
30.69 30.69
年范围
23.79 32.67
前一天收盘价
30.64
开盘价
30.69
卖价
30.69
买价
30.99
最低价
30.69
最高价
30.69
交易量
1
日变化
0.16%
月变化
0.66%
6个月变化
20.45%
年变化
22.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%