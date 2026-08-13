DFTT: DF Tactical 30 ETF
今日DFTT汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点30.69和高点30.69进行交易。
关注DF Tactical 30 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DFTT股票今天的价格是多少？
DF Tactical 30 ETF股票今天的定价为30.69。它在30.69 - 30.69范围内交易，昨天的收盘价为30.64，交易量达到1。DFTT的实时价格图表显示了这些更新。
DF Tactical 30 ETF股票是否支付股息？
DF Tactical 30 ETF目前的价值为30.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.27%和USD。实时查看图表以跟踪DFTT走势。
如何购买DFTT股票？
您可以以30.69的当前价格购买DF Tactical 30 ETF股票。订单通常设置在30.69或30.99附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DFTT的实时图表更新。
如何投资DFTT股票？
投资DF Tactical 30 ETF需要考虑年度范围23.79 - 32.67和当前价格30.69。许多人在以30.69或30.99下订单之前，会比较0.66%和。实时查看DFTT价格图表，了解每日变化。
DF Tactical 30 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DF Tactical 30 ETF的最高价格是32.67。在23.79 - 32.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DF Tactical 30 ETF的绩效。
DF Tactical 30 ETF股票的最低价格是多少？
DF Tactical 30 ETF（DFTT）的最低价格为23.79。将其与当前的30.69和23.79 - 32.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFTT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFTT股票是什么时候拆分的？
DF Tactical 30 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.64和22.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.64
- 开盘价
- 30.69
- 卖价
- 30.69
- 买价
- 30.99
- 最低价
- 30.69
- 最高价
- 30.69
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.66%
- 6个月变化
- 20.45%
- 年变化
- 22.27%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%