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DFSV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF
Курс DFSV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.15, а максимальная — 40.38.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DFSV
- DFAT: Improved Growth Outlook Powering Small-Cap Value Returns In 2026 (NYSEARCA:DFAT)
- How Overweight Financials Could Benefit DFSV In A Higher Rate Environment (NYSEARCA:DFSV)
- FNDA: Small Value ETF Beating The Benchmark But Lagging Some Peers (NYSEARCA:FNDA)
- DFSV ETF: Superb Active Approach For Small-Cap Value Exposure (MUTF:DFSVX)
- SFLO ETF: A Two-Year Review Of Victory Capital's Small-Cap Free Cash Flow Fund
- VBR: $58B Small-Cap Value ETF Delivering Above Average Returns (NYSEARCA:VBR)
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- DFSV ETF: Diversified Small-Cap Exposure At Attractive Valuation (NYSEARCA:DFSV)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFSV сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) сегодня оценивается на уровне 40.32. Инструмент торгуется в пределах 40.15 - 40.38, вчерашнее закрытие составило 40.28, а торговый объем достиг 1028. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 40.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.24% и USD. Отслеживайте движения DFSV на графике в реальном времени.
Как купить акции DFSV?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) по текущей цене 40.32. Ордера обычно размещаются около 40.32 или 40.62, тогда как 1028 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFSV?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.55 - 40.73 и текущей цены 40.32. Многие сравнивают 1.08% и 12.06% перед размещением ордеров на 40.32 или 40.62. Изучайте ежедневные изменения цены DFSV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF?
Самая высокая цена Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) за последний год составила 40.73. Акции заметно колебались в пределах 33.55 - 40.73, сравнение с 40.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF?
Самая низкая цена Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) за год составила 33.55. Сравнение с текущими 40.32 и 33.55 - 40.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFSV?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.28 и 9.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.28
- Open
- 40.21
- Bid
- 40.32
- Ask
- 40.62
- Low
- 40.15
- High
- 40.38
- Объем
- 1.028 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- 12.06%
- Годовое изменение
- 9.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%