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DFSV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF

40.32 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DFSV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.15, а максимальная — 40.38.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFSV сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) сегодня оценивается на уровне 40.32. Инструмент торгуется в пределах 40.15 - 40.38, вчерашнее закрытие составило 40.28, а торговый объем достиг 1028. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFSV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 40.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.24% и USD. Отслеживайте движения DFSV на графике в реальном времени.

Как купить акции DFSV?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) по текущей цене 40.32. Ордера обычно размещаются около 40.32 или 40.62, тогда как 1028 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFSV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFSV?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.55 - 40.73 и текущей цены 40.32. Многие сравнивают 1.08% и 12.06% перед размещением ордеров на 40.32 или 40.62. Изучайте ежедневные изменения цены DFSV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF?

Самая высокая цена Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) за последний год составила 40.73. Акции заметно колебались в пределах 33.55 - 40.73, сравнение с 40.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF?

Самая низкая цена Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) за год составила 33.55. Сравнение с текущими 40.32 и 33.55 - 40.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFSV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFSV?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.28 и 9.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.15 40.38
Годовой диапазон
33.55 40.73
Предыдущее закрытие
40.28
Open
40.21
Bid
40.32
Ask
40.62
Low
40.15
High
40.38
Объем
1.028 K
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.08%
6-месячное изменение
12.06%
Годовое изменение
9.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%