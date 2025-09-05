DFSV: Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF
今日DFSV汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点40.36和高点40.56进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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- D1
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- MN
DFSV新闻
- DFAT: Improved Growth Outlook Powering Small-Cap Value Returns In 2026 (NYSEARCA:DFAT)
- How Overweight Financials Could Benefit DFSV In A Higher Rate Environment (NYSEARCA:DFSV)
- FNDA: Small Value ETF Beating The Benchmark But Lagging Some Peers (NYSEARCA:FNDA)
- DFSV ETF: Superb Active Approach For Small-Cap Value Exposure (MUTF:DFSVX)
- SFLO ETF: A Two-Year Review Of Victory Capital's Small-Cap Free Cash Flow Fund
- VBR: $58B Small-Cap Value ETF Delivering Above Average Returns (NYSEARCA:VBR)
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- DFSV ETF: Diversified Small-Cap Exposure At Attractive Valuation (NYSEARCA:DFSV)
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
常见问题解答
DFSV股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票今天的定价为40.41。它在40.36 - 40.56范围内交易，昨天的收盘价为40.32，交易量达到1137。DFSV的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF目前的价值为40.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.48%和USD。实时查看图表以跟踪DFSV走势。
如何购买DFSV股票？
您可以以40.41的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在40.41或40.71附近，而1137和-0.02%显示市场活动。立即关注DFSV的实时图表更新。
如何投资DFSV股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF需要考虑年度范围33.55 - 40.73和当前价格40.41。许多人在以40.41或40.71下订单之前，会比较1.30%和。实时查看DFSV价格图表，了解每日变化。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF的最高价格是40.73。在33.55 - 40.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF的绩效。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF（DFSV）的最低价格为33.55。将其与当前的40.41和33.55 - 40.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFSV股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.32和9.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.32
- 开盘价
- 40.42
- 卖价
- 40.41
- 买价
- 40.71
- 最低价
- 40.36
- 最高价
- 40.56
- 交易量
- 1.137 K
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- 12.31%
- 年变化
- 9.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%