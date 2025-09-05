DFSV股票今天的价格是多少？ Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票今天的定价为40.41。它在40.36 - 40.56范围内交易，昨天的收盘价为40.32，交易量达到1137。DFSV的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票是否支付股息？ Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF目前的价值为40.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.48%和USD。实时查看图表以跟踪DFSV走势。

如何购买DFSV股票？ 您可以以40.41的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在40.41或40.71附近，而1137和-0.02%显示市场活动。立即关注DFSV的实时图表更新。

如何投资DFSV股票？ 投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF需要考虑年度范围33.55 - 40.73和当前价格40.41。许多人在以40.41或40.71下订单之前，会比较1.30%和。实时查看DFSV价格图表，了解每日变化。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF的最高价格是40.73。在33.55 - 40.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF的绩效。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？ Dimensional ETF Trust Dimensional US Small Cap Value ETF（DFSV）的最低价格为33.55。将其与当前的40.41和33.55 - 40.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。