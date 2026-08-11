- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DFNS: T3 Defense Inc
Курс DFNS за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.25, а максимальная — 40.35.
Следите за динамикой T3 Defense Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFNS сегодня?
T3 Defense Inc (DFNS) сегодня оценивается на уровне 37.10. Инструмент торгуется в пределах 35.25 - 40.35, вчерашнее закрытие составило 37.95, а торговый объем достиг 982. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFNS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T3 Defense Inc?
T3 Defense Inc в настоящее время оценивается в 37.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1513.04% и USD. Отслеживайте движения DFNS на графике в реальном времени.
Как купить акции DFNS?
Вы можете купить акции T3 Defense Inc (DFNS) по текущей цене 37.10. Ордера обычно размещаются около 37.10 или 37.40, тогда как 982 и -3.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFNS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFNS?
Инвестирование в T3 Defense Inc предполагает учет годового диапазона 0.04 - 91.00 и текущей цены 37.10. Многие сравнивают -11.48% и 1755.00% перед размещением ордеров на 37.10 или 37.40. Изучайте ежедневные изменения цены DFNS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T3 Defense Inc?
Самая высокая цена T3 Defense Inc (DFNS) за последний год составила 91.00. Акции заметно колебались в пределах 0.04 - 91.00, сравнение с 37.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T3 Defense Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T3 Defense Inc?
Самая низкая цена T3 Defense Inc (DFNS) за год составила 0.04. Сравнение с текущими 37.10 и 0.04 - 91.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFNS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFNS?
В прошлом T3 Defense Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.95 и 1513.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.95
- Open
- 38.40
- Bid
- 37.10
- Ask
- 37.40
- Low
- 35.25
- High
- 40.35
- Объем
- 982
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- -11.48%
- 6-месячное изменение
- 1755.00%
- Годовое изменение
- 1513.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%