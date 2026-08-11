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DFNS: T3 Defense Inc

37.10 USD 0.85 (2.24%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DFNS за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.25, а максимальная — 40.35.

Следите за динамикой T3 Defense Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFNS сегодня?

T3 Defense Inc (DFNS) сегодня оценивается на уровне 37.10. Инструмент торгуется в пределах 35.25 - 40.35, вчерашнее закрытие составило 37.95, а торговый объем достиг 982. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFNS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T3 Defense Inc?

T3 Defense Inc в настоящее время оценивается в 37.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1513.04% и USD. Отслеживайте движения DFNS на графике в реальном времени.

Как купить акции DFNS?

Вы можете купить акции T3 Defense Inc (DFNS) по текущей цене 37.10. Ордера обычно размещаются около 37.10 или 37.40, тогда как 982 и -3.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFNS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFNS?

Инвестирование в T3 Defense Inc предполагает учет годового диапазона 0.04 - 91.00 и текущей цены 37.10. Многие сравнивают -11.48% и 1755.00% перед размещением ордеров на 37.10 или 37.40. Изучайте ежедневные изменения цены DFNS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T3 Defense Inc?

Самая высокая цена T3 Defense Inc (DFNS) за последний год составила 91.00. Акции заметно колебались в пределах 0.04 - 91.00, сравнение с 37.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T3 Defense Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T3 Defense Inc?

Самая низкая цена T3 Defense Inc (DFNS) за год составила 0.04. Сравнение с текущими 37.10 и 0.04 - 91.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFNS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFNS?

В прошлом T3 Defense Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.95 и 1513.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.25 40.35
Годовой диапазон
0.04 91.00
Предыдущее закрытие
37.95
Open
38.40
Bid
37.10
Ask
37.40
Low
35.25
High
40.35
Объем
982
Дневное изменение
-2.24%
Месячное изменение
-11.48%
6-месячное изменение
1755.00%
Годовое изменение
1513.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%