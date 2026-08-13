DFNS: T3 Defense Inc
今日DFNS汇率已更改-1.40%。当日，交易品种以低点32.34和高点36.67进行交易。
关注T3 Defense Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DFNS股票今天的价格是多少？
T3 Defense Inc股票今天的定价为36.58。它在32.34 - 36.67范围内交易，昨天的收盘价为37.10，交易量达到1434。DFNS的实时价格图表显示了这些更新。
T3 Defense Inc股票是否支付股息？
T3 Defense Inc目前的价值为36.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1490.43%和USD。实时查看图表以跟踪DFNS走势。
如何购买DFNS股票？
您可以以36.58的当前价格购买T3 Defense Inc股票。订单通常设置在36.58或36.88附近，而1434和10.75%显示市场活动。立即关注DFNS的实时图表更新。
如何投资DFNS股票？
投资T3 Defense Inc需要考虑年度范围0.04 - 91.00和当前价格36.58。许多人在以36.58或36.88下订单之前，会比较-12.72%和。实时查看DFNS价格图表，了解每日变化。
T3 Defense Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T3 Defense Inc的最高价格是91.00。在0.04 - 91.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T3 Defense Inc的绩效。
T3 Defense Inc股票的最低价格是多少？
T3 Defense Inc（DFNS）的最低价格为0.04。将其与当前的36.58和0.04 - 91.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFNS股票是什么时候拆分的？
T3 Defense Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.10和1490.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.10
- 开盘价
- 33.03
- 卖价
- 36.58
- 买价
- 36.88
- 最低价
- 32.34
- 最高价
- 36.67
- 交易量
- 1.434 K
- 日变化
- -1.40%
- 月变化
- -12.72%
- 6个月变化
- 1729.00%
- 年变化
- 1490.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%