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DFNS: T3 Defense Inc

36.58 USD 0.52 (1.40%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFNS汇率已更改-1.40%。当日，交易品种以低点32.34和高点36.67进行交易。

关注T3 Defense Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

DFNS股票今天的价格是多少？

T3 Defense Inc股票今天的定价为36.58。它在32.34 - 36.67范围内交易，昨天的收盘价为37.10，交易量达到1434。DFNS的实时价格图表显示了这些更新。

T3 Defense Inc股票是否支付股息？

T3 Defense Inc目前的价值为36.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1490.43%和USD。实时查看图表以跟踪DFNS走势。

如何购买DFNS股票？

您可以以36.58的当前价格购买T3 Defense Inc股票。订单通常设置在36.58或36.88附近，而1434和10.75%显示市场活动。立即关注DFNS的实时图表更新。

如何投资DFNS股票？

投资T3 Defense Inc需要考虑年度范围0.04 - 91.00和当前价格36.58。许多人在以36.58或36.88下订单之前，会比较-12.72%和。实时查看DFNS价格图表，了解每日变化。

T3 Defense Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T3 Defense Inc的最高价格是91.00。在0.04 - 91.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T3 Defense Inc的绩效。

T3 Defense Inc股票的最低价格是多少？

T3 Defense Inc（DFNS）的最低价格为0.04。将其与当前的36.58和0.04 - 91.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFNS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFNS股票是什么时候拆分的？

T3 Defense Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.10和1490.43%中可见。

日范围
32.34 36.67
年范围
0.04 91.00
前一天收盘价
37.10
开盘价
33.03
卖价
36.58
买价
36.88
最低价
32.34
最高价
36.67
交易量
1.434 K
日变化
-1.40%
月变化
-12.72%
6个月变化
1729.00%
年变化
1490.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%