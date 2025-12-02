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DFNL: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF
Курс DFNL за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.23, а максимальная — 52.43.
Следите за динамикой Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFNL сегодня?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF (DFNL) сегодня оценивается на уровне 52.23. Инструмент торгуется в пределах 52.23 - 52.43, вчерашнее закрытие составило 52.30, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFNL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF в настоящее время оценивается в 52.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.02% и USD. Отслеживайте движения DFNL на графике в реальном времени.
Как купить акции DFNL?
Вы можете купить акции Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF (DFNL) по текущей цене 52.23. Ордера обычно размещаются около 52.23 или 52.53, тогда как 16 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFNL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFNL?
Инвестирование в Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF предполагает учет годового диапазона 43.35 - 52.74 и текущей цены 52.23. Многие сравнивают 1.10% и 11.84% перед размещением ордеров на 52.23 или 52.53. Изучайте ежедневные изменения цены DFNL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF?
Самая высокая цена Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF (DFNL) за последний год составила 52.74. Акции заметно колебались в пределах 43.35 - 52.74, сравнение с 52.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF?
Самая низкая цена Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF (DFNL) за год составила 43.35. Сравнение с текущими 52.23 и 43.35 - 52.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFNL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFNL?
В прошлом Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.30 и 8.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.30
- Open
- 52.35
- Bid
- 52.23
- Ask
- 52.53
- Low
- 52.23
- High
- 52.43
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- 11.84%
- Годовое изменение
- 8.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%