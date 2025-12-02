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DFNL: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF

52.51 USD 0.28 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFNL汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点52.46和高点52.67进行交易。

关注Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFNL新闻

常见问题解答

DFNL股票今天的价格是多少？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票今天的定价为52.51。它在52.46 - 52.67范围内交易，昨天的收盘价为52.23，交易量达到42。DFNL的实时价格图表显示了这些更新。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票是否支付股息？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF目前的价值为52.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.60%和USD。实时查看图表以跟踪DFNL走势。

如何购买DFNL股票？

您可以以52.51的当前价格购买Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票。订单通常设置在52.51或52.81附近，而42和-0.06%显示市场活动。立即关注DFNL的实时图表更新。

如何投资DFNL股票？

投资Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF需要考虑年度范围43.35 - 52.74和当前价格52.51。许多人在以52.51或52.81下订单之前，会比较1.65%和。实时查看DFNL价格图表，了解每日变化。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF的最高价格是52.74。在43.35 - 52.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF的绩效。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票的最低价格是多少？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF（DFNL）的最低价格为43.35。将其与当前的52.51和43.35 - 52.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFNL股票是什么时候拆分的？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.23和8.60%中可见。

日范围
52.46 52.67
年范围
43.35 52.74
前一天收盘价
52.23
开盘价
52.54
卖价
52.51
买价
52.81
最低价
52.46
最高价
52.67
交易量
42
日变化
0.54%
月变化
1.65%
6个月变化
12.44%
年变化
8.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%