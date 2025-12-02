DFNL: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF
今日DFNL汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点52.46和高点52.67进行交易。
关注Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
DFNL股票今天的价格是多少？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票今天的定价为52.51。它在52.46 - 52.67范围内交易，昨天的收盘价为52.23，交易量达到42。DFNL的实时价格图表显示了这些更新。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票是否支付股息？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF目前的价值为52.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.60%和USD。实时查看图表以跟踪DFNL走势。
如何购买DFNL股票？
您可以以52.51的当前价格购买Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票。订单通常设置在52.51或52.81附近，而42和-0.06%显示市场活动。立即关注DFNL的实时图表更新。
如何投资DFNL股票？
投资Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF需要考虑年度范围43.35 - 52.74和当前价格52.51。许多人在以52.51或52.81下订单之前，会比较1.65%和。实时查看DFNL价格图表，了解每日变化。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF的最高价格是52.74。在43.35 - 52.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF的绩效。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF股票的最低价格是多少？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF（DFNL）的最低价格为43.35。将其与当前的52.51和43.35 - 52.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFNL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFNL股票是什么时候拆分的？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Financial ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.23和8.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.23
- 开盘价
- 52.54
- 卖价
- 52.51
- 买价
- 52.81
- 最低价
- 52.46
- 最高价
- 52.67
- 交易量
- 42
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- 1.65%
- 6个月变化
- 12.44%
- 年变化
- 8.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%