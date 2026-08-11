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DEXC: Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Курс DEXC за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.15, а максимальная — 76.36.
Следите за динамикой Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DEXC сегодня?
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) сегодня оценивается на уровне 76.21. Инструмент торгуется в пределах 76.15 - 76.36, вчерашнее закрытие составило 76.75, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEXC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF в настоящее время оценивается в 76.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.29% и USD. Отслеживайте движения DEXC на графике в реальном времени.
Как купить акции DEXC?
Вы можете купить акции Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) по текущей цене 76.21. Ордера обычно размещаются около 76.21 или 76.51, тогда как 27 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEXC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DEXC?
Инвестирование в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF предполагает учет годового диапазона 62.15 - 86.67 и текущей цены 76.21. Многие сравнивают 3.69% и 9.92% перед размещением ордеров на 76.21 или 76.51. Изучайте ежедневные изменения цены DEXC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Самая высокая цена Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) за последний год составила 86.67. Акции заметно колебались в пределах 62.15 - 86.67, сравнение с 76.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF?
Самая низкая цена Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) за год составила 62.15. Сравнение с текущими 76.21 и 62.15 - 86.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEXC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DEXC?
В прошлом Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.75 и 11.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.75
- Open
- 76.26
- Bid
- 76.21
- Ask
- 76.51
- Low
- 76.15
- High
- 76.36
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 3.69%
- 6-месячное изменение
- 9.92%
- Годовое изменение
- 11.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%