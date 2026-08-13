报价部分
货币 / DEXC
回到股票

DEXC: Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

76.82 USD 0.61 (0.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DEXC汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点76.53和高点77.31进行交易。

关注Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DEXC股票今天的价格是多少？

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票今天的定价为76.82。它在76.53 - 77.31范围内交易，昨天的收盘价为76.21，交易量达到67。DEXC的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票是否支付股息？

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF目前的价值为76.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.18%和USD。实时查看图表以跟踪DEXC走势。

如何购买DEXC股票？

您可以以76.82的当前价格购买Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票。订单通常设置在76.82或77.12附近，而67和-0.48%显示市场活动。立即关注DEXC的实时图表更新。

如何投资DEXC股票？

投资Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF需要考虑年度范围62.15 - 86.67和当前价格76.82。许多人在以76.82或77.12下订单之前，会比较4.52%和。实时查看DEXC价格图表，了解每日变化。

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF的最高价格是86.67。在62.15 - 86.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF的绩效。

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF（DEXC）的最低价格为62.15。将其与当前的76.82和62.15 - 86.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEXC股票是什么时候拆分的？

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.21和12.18%中可见。

日范围
76.53 77.31
年范围
62.15 86.67
前一天收盘价
76.21
开盘价
77.19
卖价
76.82
买价
77.12
最低价
76.53
最高价
77.31
交易量
67
日变化
0.80%
月变化
4.52%
6个月变化
10.80%
年变化
12.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%