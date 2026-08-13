DEXC股票今天的价格是多少？ Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票今天的定价为76.82。它在76.53 - 77.31范围内交易，昨天的收盘价为76.21，交易量达到67。DEXC的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票是否支付股息？ Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF目前的价值为76.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.18%和USD。实时查看图表以跟踪DEXC走势。

如何购买DEXC股票？ 您可以以76.82的当前价格购买Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票。订单通常设置在76.82或77.12附近，而67和-0.48%显示市场活动。立即关注DEXC的实时图表更新。

如何投资DEXC股票？ 投资Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF需要考虑年度范围62.15 - 86.67和当前价格76.82。许多人在以76.82或77.12下订单之前，会比较4.52%和。实时查看DEXC价格图表，了解每日变化。

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF的最高价格是86.67。在62.15 - 86.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF的绩效。

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票的最低价格是多少？ Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF（DEXC）的最低价格为62.15。将其与当前的76.82和62.15 - 86.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。