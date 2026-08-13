DEXC: Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
今日DEXC汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点76.53和高点77.31进行交易。
关注Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DEXC股票今天的价格是多少？
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票今天的定价为76.82。它在76.53 - 77.31范围内交易，昨天的收盘价为76.21，交易量达到67。DEXC的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票是否支付股息？
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF目前的价值为76.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.18%和USD。实时查看图表以跟踪DEXC走势。
如何购买DEXC股票？
您可以以76.82的当前价格购买Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票。订单通常设置在76.82或77.12附近，而67和-0.48%显示市场活动。立即关注DEXC的实时图表更新。
如何投资DEXC股票？
投资Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF需要考虑年度范围62.15 - 86.67和当前价格76.82。许多人在以76.82或77.12下订单之前，会比较4.52%和。实时查看DEXC价格图表，了解每日变化。
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF的最高价格是86.67。在62.15 - 86.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF的绩效。
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF（DEXC）的最低价格为62.15。将其与当前的76.82和62.15 - 86.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DEXC股票是什么时候拆分的？
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.21和12.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 76.21
- 开盘价
- 77.19
- 卖价
- 76.82
- 买价
- 77.12
- 最低价
- 76.53
- 最高价
- 77.31
- 交易量
- 67
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- 4.52%
- 6个月变化
- 10.80%
- 年变化
- 12.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%