Курс DEFT за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.51.

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