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DEFT: Defi Technologies, Inc.

0.46 USD 0.01 (2.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DEFT за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.51.

Следите за динамикой Defi Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DEFT сегодня?

Defi Technologies, Inc. (DEFT) сегодня оценивается на уровне 0.46. Инструмент торгуется в пределах 0.45 - 0.51, вчерашнее закрытие составило 0.47, а торговый объем достиг 1279. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEFT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defi Technologies, Inc.?

Defi Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 0.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.21% и USD. Отслеживайте движения DEFT на графике в реальном времени.

Как купить акции DEFT?

Вы можете купить акции Defi Technologies, Inc. (DEFT) по текущей цене 0.46. Ордера обычно размещаются около 0.46 или 0.76, тогда как 1279 и -6.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEFT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DEFT?

Инвестирование в Defi Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.39 - 0.96 и текущей цены 0.46. Многие сравнивают 12.20% и -29.93% перед размещением ордеров на 0.46 или 0.76. Изучайте ежедневные изменения цены DEFT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defi Technologies, Inc.?

Самая высокая цена Defi Technologies, Inc. (DEFT) за последний год составила 0.96. Акции заметно колебались в пределах 0.39 - 0.96, сравнение с 0.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defi Technologies, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defi Technologies, Inc.?

Самая низкая цена Defi Technologies, Inc. (DEFT) за год составила 0.39. Сравнение с текущими 0.46 и 0.39 - 0.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEFT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DEFT?

В прошлом Defi Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.47 и -35.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.45 0.51
Годовой диапазон
0.39 0.96
Предыдущее закрытие
0.47
Open
0.49
Bid
0.46
Ask
0.76
Low
0.45
High
0.51
Объем
1.279 K
Дневное изменение
-2.13%
Месячное изменение
12.20%
6-месячное изменение
-29.93%
Годовое изменение
-35.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%