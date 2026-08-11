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DEFT: Defi Technologies, Inc.
Курс DEFT за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.51.
Следите за динамикой Defi Technologies, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DEFT сегодня?
Defi Technologies, Inc. (DEFT) сегодня оценивается на уровне 0.46. Инструмент торгуется в пределах 0.45 - 0.51, вчерашнее закрытие составило 0.47, а торговый объем достиг 1279. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEFT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defi Technologies, Inc.?
Defi Technologies, Inc. в настоящее время оценивается в 0.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.21% и USD. Отслеживайте движения DEFT на графике в реальном времени.
Как купить акции DEFT?
Вы можете купить акции Defi Technologies, Inc. (DEFT) по текущей цене 0.46. Ордера обычно размещаются около 0.46 или 0.76, тогда как 1279 и -6.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEFT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DEFT?
Инвестирование в Defi Technologies, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.39 - 0.96 и текущей цены 0.46. Многие сравнивают 12.20% и -29.93% перед размещением ордеров на 0.46 или 0.76. Изучайте ежедневные изменения цены DEFT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defi Technologies, Inc.?
Самая высокая цена Defi Technologies, Inc. (DEFT) за последний год составила 0.96. Акции заметно колебались в пределах 0.39 - 0.96, сравнение с 0.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defi Technologies, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defi Technologies, Inc.?
Самая низкая цена Defi Technologies, Inc. (DEFT) за год составила 0.39. Сравнение с текущими 0.46 и 0.39 - 0.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEFT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DEFT?
В прошлом Defi Technologies, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.47 и -35.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.47
- Open
- 0.49
- Bid
- 0.46
- Ask
- 0.76
- Low
- 0.45
- High
- 0.51
- Объем
- 1.279 K
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- 12.20%
- 6-месячное изменение
- -29.93%
- Годовое изменение
- -35.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%