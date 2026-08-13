DEFT: Defi Technologies, Inc.
今日DEFT汇率已更改4.35%。当日，交易品种以低点0.46和高点0.48进行交易。
关注Defi Technologies, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DEFT股票今天的价格是多少？
Defi Technologies, Inc.股票今天的定价为0.48。它在0.46 - 0.48范围内交易，昨天的收盘价为0.46，交易量达到475。DEFT的实时价格图表显示了这些更新。
Defi Technologies, Inc.股票是否支付股息？
Defi Technologies, Inc.目前的价值为0.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.39%和USD。实时查看图表以跟踪DEFT走势。
如何购买DEFT股票？
您可以以0.48的当前价格购买Defi Technologies, Inc.股票。订单通常设置在0.48或0.78附近，而475和4.35%显示市场活动。立即关注DEFT的实时图表更新。
如何投资DEFT股票？
投资Defi Technologies, Inc.需要考虑年度范围0.39 - 0.96和当前价格0.48。许多人在以0.48或0.78下订单之前，会比较17.07%和。实时查看DEFT价格图表，了解每日变化。
Defi Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defi Technologies, Inc.的最高价格是0.96。在0.39 - 0.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defi Technologies, Inc.的绩效。
Defi Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？
Defi Technologies, Inc.（DEFT）的最低价格为0.39。将其与当前的0.48和0.39 - 0.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DEFT股票是什么时候拆分的？
Defi Technologies, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.46和-32.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.46
- 开盘价
- 0.46
- 卖价
- 0.48
- 买价
- 0.78
- 最低价
- 0.46
- 最高价
- 0.48
- 交易量
- 475
- 日变化
- 4.35%
- 月变化
- 17.07%
- 6个月变化
- -26.88%
- 年变化
- -32.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%