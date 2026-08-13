DEFT股票今天的价格是多少？ Defi Technologies, Inc.股票今天的定价为0.48。它在0.46 - 0.48范围内交易，昨天的收盘价为0.46，交易量达到475。DEFT的实时价格图表显示了这些更新。

Defi Technologies, Inc.股票是否支付股息？ Defi Technologies, Inc.目前的价值为0.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.39%和USD。实时查看图表以跟踪DEFT走势。

如何购买DEFT股票？ 您可以以0.48的当前价格购买Defi Technologies, Inc.股票。订单通常设置在0.48或0.78附近，而475和4.35%显示市场活动。立即关注DEFT的实时图表更新。

如何投资DEFT股票？ 投资Defi Technologies, Inc.需要考虑年度范围0.39 - 0.96和当前价格0.48。许多人在以0.48或0.78下订单之前，会比较17.07%和。实时查看DEFT价格图表，了解每日变化。

Defi Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defi Technologies, Inc.的最高价格是0.96。在0.39 - 0.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defi Technologies, Inc.的绩效。

Defi Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？ Defi Technologies, Inc.（DEFT）的最低价格为0.39。将其与当前的0.48和0.39 - 0.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。