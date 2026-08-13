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DEFT: Defi Technologies, Inc.

0.48 USD 0.02 (4.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DEFT汇率已更改4.35%。当日，交易品种以低点0.46和高点0.48进行交易。

关注Defi Technologies, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

DEFT股票今天的价格是多少？

Defi Technologies, Inc.股票今天的定价为0.48。它在0.46 - 0.48范围内交易，昨天的收盘价为0.46，交易量达到475。DEFT的实时价格图表显示了这些更新。

Defi Technologies, Inc.股票是否支付股息？

Defi Technologies, Inc.目前的价值为0.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.39%和USD。实时查看图表以跟踪DEFT走势。

如何购买DEFT股票？

您可以以0.48的当前价格购买Defi Technologies, Inc.股票。订单通常设置在0.48或0.78附近，而475和4.35%显示市场活动。立即关注DEFT的实时图表更新。

如何投资DEFT股票？

投资Defi Technologies, Inc.需要考虑年度范围0.39 - 0.96和当前价格0.48。许多人在以0.48或0.78下订单之前，会比较17.07%和。实时查看DEFT价格图表，了解每日变化。

Defi Technologies, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defi Technologies, Inc.的最高价格是0.96。在0.39 - 0.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defi Technologies, Inc.的绩效。

Defi Technologies, Inc.股票的最低价格是多少？

Defi Technologies, Inc.（DEFT）的最低价格为0.39。将其与当前的0.48和0.39 - 0.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEFT股票是什么时候拆分的？

Defi Technologies, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.46和-32.39%中可见。

日范围
0.46 0.48
年范围
0.39 0.96
前一天收盘价
0.46
开盘价
0.46
卖价
0.48
买价
0.78
最低价
0.46
最高价
0.48
交易量
475
日变化
4.35%
月变化
17.07%
6个月变化
-26.88%
年变化
-32.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%