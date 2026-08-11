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DEFR: Aptus Deferred Income ETF

26.61 USD 0.09 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DEFR за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.59, а максимальная — 26.62.

Следите за динамикой Aptus Deferred Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DEFR сегодня?

Aptus Deferred Income ETF (DEFR) сегодня оценивается на уровне 26.61. Инструмент торгуется в пределах 26.59 - 26.62, вчерашнее закрытие составило 26.70, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus Deferred Income ETF?

Aptus Deferred Income ETF в настоящее время оценивается в 26.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.48% и USD. Отслеживайте движения DEFR на графике в реальном времени.

Как купить акции DEFR?

Вы можете купить акции Aptus Deferred Income ETF (DEFR) по текущей цене 26.61. Ордера обычно размещаются около 26.61 или 26.91, тогда как 6 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DEFR?

Инвестирование в Aptus Deferred Income ETF предполагает учет годового диапазона 26.25 - 27.32 и текущей цены 26.61. Многие сравнивают 0.08% и -2.03% перед размещением ордеров на 26.61 или 26.91. Изучайте ежедневные изменения цены DEFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus Deferred Income ETF?

Самая высокая цена Aptus Deferred Income ETF (DEFR) за последний год составила 27.32. Акции заметно колебались в пределах 26.25 - 27.32, сравнение с 26.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus Deferred Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus Deferred Income ETF?

Самая низкая цена Aptus Deferred Income ETF (DEFR) за год составила 26.25. Сравнение с текущими 26.61 и 26.25 - 27.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DEFR?

В прошлом Aptus Deferred Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.70 и -1.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.59 26.62
Годовой диапазон
26.25 27.32
Предыдущее закрытие
26.70
Open
26.62
Bid
26.61
Ask
26.91
Low
26.59
High
26.62
Объем
6
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-2.03%
Годовое изменение
-1.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%