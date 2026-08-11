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DEFR: Aptus Deferred Income ETF
Курс DEFR за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.59, а максимальная — 26.62.
Следите за динамикой Aptus Deferred Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DEFR сегодня?
Aptus Deferred Income ETF (DEFR) сегодня оценивается на уровне 26.61. Инструмент торгуется в пределах 26.59 - 26.62, вчерашнее закрытие составило 26.70, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus Deferred Income ETF?
Aptus Deferred Income ETF в настоящее время оценивается в 26.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.48% и USD. Отслеживайте движения DEFR на графике в реальном времени.
Как купить акции DEFR?
Вы можете купить акции Aptus Deferred Income ETF (DEFR) по текущей цене 26.61. Ордера обычно размещаются около 26.61 или 26.91, тогда как 6 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DEFR?
Инвестирование в Aptus Deferred Income ETF предполагает учет годового диапазона 26.25 - 27.32 и текущей цены 26.61. Многие сравнивают 0.08% и -2.03% перед размещением ордеров на 26.61 или 26.91. Изучайте ежедневные изменения цены DEFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus Deferred Income ETF?
Самая высокая цена Aptus Deferred Income ETF (DEFR) за последний год составила 27.32. Акции заметно колебались в пределах 26.25 - 27.32, сравнение с 26.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus Deferred Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus Deferred Income ETF?
Самая низкая цена Aptus Deferred Income ETF (DEFR) за год составила 26.25. Сравнение с текущими 26.61 и 26.25 - 27.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DEFR?
В прошлом Aptus Deferred Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.70 и -1.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.70
- Open
- 26.62
- Bid
- 26.61
- Ask
- 26.91
- Low
- 26.59
- High
- 26.62
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -2.03%
- Годовое изменение
- -1.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%