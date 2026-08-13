DEFR股票今天的价格是多少？ Aptus Deferred Income ETF股票今天的定价为26.61。它在26.60 - 26.63范围内交易，昨天的收盘价为26.61，交易量达到4。DEFR的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus Deferred Income ETF股票是否支付股息？ Aptus Deferred Income ETF目前的价值为26.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.48%和USD。实时查看图表以跟踪DEFR走势。

如何购买DEFR股票？ 您可以以26.61的当前价格购买Aptus Deferred Income ETF股票。订单通常设置在26.61或26.91附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注DEFR的实时图表更新。

如何投资DEFR股票？ 投资Aptus Deferred Income ETF需要考虑年度范围26.25 - 27.32和当前价格26.61。许多人在以26.61或26.91下订单之前，会比较0.08%和。实时查看DEFR价格图表，了解每日变化。

Aptus Deferred Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Aptus Deferred Income ETF的最高价格是27.32。在26.25 - 27.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus Deferred Income ETF的绩效。

Aptus Deferred Income ETF股票的最低价格是多少？ Aptus Deferred Income ETF（DEFR）的最低价格为26.25。将其与当前的26.61和26.25 - 27.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。