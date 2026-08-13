DEFR: Aptus Deferred Income ETF
今日DEFR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.60和高点26.63进行交易。
关注Aptus Deferred Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DEFR股票今天的价格是多少？
Aptus Deferred Income ETF股票今天的定价为26.61。它在26.60 - 26.63范围内交易，昨天的收盘价为26.61，交易量达到4。DEFR的实时价格图表显示了这些更新。
Aptus Deferred Income ETF股票是否支付股息？
Aptus Deferred Income ETF目前的价值为26.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.48%和USD。实时查看图表以跟踪DEFR走势。
如何购买DEFR股票？
您可以以26.61的当前价格购买Aptus Deferred Income ETF股票。订单通常设置在26.61或26.91附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注DEFR的实时图表更新。
如何投资DEFR股票？
投资Aptus Deferred Income ETF需要考虑年度范围26.25 - 27.32和当前价格26.61。许多人在以26.61或26.91下订单之前，会比较0.08%和。实时查看DEFR价格图表，了解每日变化。
Aptus Deferred Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aptus Deferred Income ETF的最高价格是27.32。在26.25 - 27.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus Deferred Income ETF的绩效。
Aptus Deferred Income ETF股票的最低价格是多少？
Aptus Deferred Income ETF（DEFR）的最低价格为26.25。将其与当前的26.61和26.25 - 27.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DEFR股票是什么时候拆分的？
Aptus Deferred Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.61和-1.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.61
- 开盘价
- 26.60
- 卖价
- 26.61
- 买价
- 26.91
- 最低价
- 26.60
- 最高价
- 26.63
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -2.03%
- 年变化
- -1.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%