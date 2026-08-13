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DEFR: Aptus Deferred Income ETF

26.61 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DEFR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点26.60和高点26.63进行交易。

关注Aptus Deferred Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DEFR股票今天的价格是多少？

Aptus Deferred Income ETF股票今天的定价为26.61。它在26.60 - 26.63范围内交易，昨天的收盘价为26.61，交易量达到4。DEFR的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus Deferred Income ETF股票是否支付股息？

Aptus Deferred Income ETF目前的价值为26.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.48%和USD。实时查看图表以跟踪DEFR走势。

如何购买DEFR股票？

您可以以26.61的当前价格购买Aptus Deferred Income ETF股票。订单通常设置在26.61或26.91附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注DEFR的实时图表更新。

如何投资DEFR股票？

投资Aptus Deferred Income ETF需要考虑年度范围26.25 - 27.32和当前价格26.61。许多人在以26.61或26.91下订单之前，会比较0.08%和。实时查看DEFR价格图表，了解每日变化。

Aptus Deferred Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus Deferred Income ETF的最高价格是27.32。在26.25 - 27.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus Deferred Income ETF的绩效。

Aptus Deferred Income ETF股票的最低价格是多少？

Aptus Deferred Income ETF（DEFR）的最低价格为26.25。将其与当前的26.61和26.25 - 27.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEFR股票是什么时候拆分的？

Aptus Deferred Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.61和-1.48%中可见。

日范围
26.60 26.63
年范围
26.25 27.32
前一天收盘价
26.61
开盘价
26.60
卖价
26.61
买价
26.91
最低价
26.60
最高价
26.63
交易量
4
日变化
0.00%
月变化
0.08%
6个月变化
-2.03%
年变化
-1.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%