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DECU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
Курс DECU за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.91, а максимальная — 30.00.
Следите за динамикой AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DECU сегодня?
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) сегодня оценивается на уровне 29.91. Инструмент торгуется в пределах 29.91 - 30.00, вчерашнее закрытие составило 29.88, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DECU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF?
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF в настоящее время оценивается в 29.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.82% и USD. Отслеживайте движения DECU на графике в реальном времени.
Как купить акции DECU?
Вы можете купить акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) по текущей цене 29.91. Ордера обычно размещаются около 29.91 или 30.21, тогда как 3 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DECU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DECU?
Инвестирование в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF предполагает учет годового диапазона 26.13 - 30.10 и текущей цены 29.91. Многие сравнивают 1.94% и 9.48% перед размещением ордеров на 29.91 или 30.21. Изучайте ежедневные изменения цены DECU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF?
Самая высокая цена AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) за последний год составила 30.10. Акции заметно колебались в пределах 26.13 - 30.10, сравнение с 29.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF?
Самая низкая цена AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) за год составила 26.13. Сравнение с текущими 29.91 и 26.13 - 30.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DECU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DECU?
В прошлом AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.88 и 8.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.88
- Open
- 30.00
- Bid
- 29.91
- Ask
- 30.21
- Low
- 29.91
- High
- 30.00
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.94%
- 6-месячное изменение
- 9.48%
- Годовое изменение
- 8.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%