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DECU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF

29.88 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DECU汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.88和高点30.04进行交易。

关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DECU股票今天的价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票今天的定价为29.88。它在29.88 - 30.04范围内交易，昨天的收盘价为29.91，交易量达到12。DECU的实时价格图表显示了这些更新。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票是否支付股息？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF目前的价值为29.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.71%和USD。实时查看图表以跟踪DECU走势。

如何购买DECU股票？

您可以以29.88的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票。订单通常设置在29.88或30.18附近，而12和-0.53%显示市场活动。立即关注DECU的实时图表更新。

如何投资DECU股票？

投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF需要考虑年度范围26.13 - 30.10和当前价格29.88。许多人在以29.88或30.18下订单之前，会比较1.84%和。实时查看DECU价格图表，了解每日变化。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF的最高价格是30.10。在26.13 - 30.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF的绩效。

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票的最低价格是多少？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF（DECU）的最低价格为26.13。将其与当前的29.88和26.13 - 30.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DECU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DECU股票是什么时候拆分的？

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.91和8.71%中可见。

日范围
29.88 30.04
年范围
26.13 30.10
前一天收盘价
29.91
开盘价
30.04
卖价
29.88
买价
30.18
最低价
29.88
最高价
30.04
交易量
12
日变化
-0.10%
月变化
1.84%
6个月变化
9.37%
年变化
8.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%