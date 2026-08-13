DECU: AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
今日DECU汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.88和高点30.04进行交易。
关注AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DECU股票今天的价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票今天的定价为29.88。它在29.88 - 30.04范围内交易，昨天的收盘价为29.91，交易量达到12。DECU的实时价格图表显示了这些更新。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票是否支付股息？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF目前的价值为29.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.71%和USD。实时查看图表以跟踪DECU走势。
如何购买DECU股票？
您可以以29.88的当前价格购买AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票。订单通常设置在29.88或30.18附近，而12和-0.53%显示市场活动。立即关注DECU的实时图表更新。
如何投资DECU股票？
投资AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF需要考虑年度范围26.13 - 30.10和当前价格29.88。许多人在以29.88或30.18下订单之前，会比较1.84%和。实时查看DECU价格图表，了解每日变化。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF的最高价格是30.10。在26.13 - 30.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF的绩效。
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF股票的最低价格是多少？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF（DECU）的最低价格为26.13。将其与当前的29.88和26.13 - 30.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DECU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DECU股票是什么时候拆分的？
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.91和8.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.91
- 开盘价
- 30.04
- 卖价
- 29.88
- 买价
- 30.18
- 最低价
- 29.88
- 最高价
- 30.04
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 1.84%
- 6个月变化
- 9.37%
- 年变化
- 8.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%